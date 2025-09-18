Nueva escuela en Queens: ¿Por qué miles de niños hispanos la esperaban con ansias?

Suscríbete a nuestros canales

Las puertas de un campus de última generación se abrieron esta semana en Woodside, Queens, para recibir a más de 3,000 alumnos, muchos de ellos inmigrantes latinos, que inician el año académico 2025-2026 en un espacio pensado para el aprendizaje, la inclusión y la comunidad.

El Centro de Innovación de Queens, inaugurado oficialmente por la Autoridad de Construcción Escolar de Nueva York, cuenta con 3,066 cupos y reúne en un solo complejo a cuatro secundarias especializadas: Gotham Tech, la Escuela Técnica Cinematográfica, la Escuela de Ciencias de la Salud Northwell y la escuela P993Q.

Una inversión histórica para Queens

La apertura de este centro escolar representa una apuesta educativa de $178.85 millones, que se traduce en aulas modernas, programas de apoyo académico y espacios diseñados para estudiantes con diferentes necesidades.

Habrá 18 salones de educación especial, áreas de logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia, además de oficinas de orientación y salas de recursos adicionales.

“Con este campus entregamos a Queens una instalación que inspira a nuestros jóvenes y les abre un camino hacia un futuro brillante”, destacó el alcalde Eric Adams, al subrayar que el edificio no solo responde a la demanda de cupos, sino que también fortalece el tejido social del vecindario.

Por su parte, la canciller de Educación, Melissa Aviles-Ramos, aseguró que el complejo “transformará la vida de miles de estudiantes y familias”, al ofrecer un entorno académico de calidad que fomenta la innovación y la excelencia.

Un campus con visión de futuro

El Centro de Innovación se levanta en seis pisos con 94 aulas, un auditorio para 550 personas, una biblioteca digitalizada, gimnasio de competición con gradas, laboratorios de ciencias y áreas para arte y música.

Los estudiantes y la comunidad también dispondrán de comedores modernos, consultorio médico y espacios recreativos al aire libre.

El presidente del condado, Donovan Richards Jr., lo definió como “una instalación excepcional que dará a los jóvenes de Queens la oportunidad de formarse en áreas de vanguardia como STEM, salud y cine, mientras ofrece un espacio inclusivo para quienes requieren apoyos especiales”.

Este campus en Woodside forma parte de los nueve edificios escolares nuevos que abrirán sus puertas en la ciudad durante el ciclo 2025-2026, con lo que se ampliará en 6,347 cupos la capacidad educativa de Nueva York.

