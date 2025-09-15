Detienen a dos latinos en un autolavado: la redada de ICE en California que obligó a los empleados a esconderse por horas en un baño

Suscríbete a nuestros canales

El operativo tuvo lugar en Bristol Car Wash, en la ciudad de Santa Ana, condado de Orange; los agentes federales arrestaron a un mexicano y a un nicaragüense. Un grupo de agentes federales arribó en 5 unidades. Los obreros presentes, comenzaron a correr y describieron cómo en minutos comenzaron los arrestos, afectando directamente a dos empleados.

José Morales, gerente del establecimiento, confirmó que las detenciones se llevaron a cabo sin previo aviso. Familiares acudieron al lugar buscando información, que por el momento es limitada.

“Llegaron a rodearnos a todos y se llevaron a dos muchachos. Uno es poblano (mexicano) y uno de Nicaragua, y lo sentimos mucho, pues son nuestros trabajadores de aquí. A mí me da tristeza, porque no podemos hacer nada por más que los quiero guardar, no se puede con ellos, no podemos hacer nada”, dijo el gerente Morales.

Redada en un centro de lavado de autos

La redada migratoria ocurrió aproximadamente a las 9:30 a.m. en la 2402 de South Bristol Street. De acuerdo con personas que se encontraban en el lugar, al menos cinco vehículos con agentes federales llegaron al lavado de autos y en unos instantes comenzaron a detener a varias personas.

Rafael Sandoval, quien tiene más de 20 años laborando en el Bristol Car Wash, aseguró que nunca se había visto un operativo como el que ocurrió este domingo en el negocio.

“Sí estuvo feo, empezamos a correr los que estábamos aquí, nos metimos todos para adentro, algunos se encerraron en el baño, pues es importante la seguridad de uno; cerraron las puertas del ‘carwash’, y eso es muy importante”, dijo Sandoval.

Contexto y antecedentes del operativo

La medida se enmarca dentro de una serie de redadas recientes en el sur de California, enfocadas especialmente en centros de lavado de autos. Este sábado, también se llevó a cabo una redada en Bixby Knolls Car, en Long Beach, a unas 24 millas de Santa Ana, donde los agentes arrestaron a siete personas.

Estas acciones son parte de una política federal que intensificó los arrestos de inmigrantes, principalmente aquellos con antecedentes penales, y que ha reportado más de 58,000 detenciones en este periodo. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer más detalles respecto al operativo y la situación de los detenidos.

