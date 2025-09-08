Redadas del ICE: la decisión de la Corte Suprema que pone en peligro a los inmigrantes en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó las restricciones sobre las redadas de inmigración en Los Ángeles, lo que genera preocupación en las comunidades de inmigrantes.

La decisión de la Corte pone en el punto de mira los derechos de los ciudadanos inmigrantes en Estados Unidos según informó la agencia Associated Press (AP).

¿Cuál fue la decisión?

La decisión, que anuló la orden de una jueza local, permite a los agentes federales realizar "patrullas itinerantes" sin las restricciones que buscaban proteger a los residentes de arrestos indiscriminados.

Este fallo marca un hito legal que redefine las tácticas de aplicación de la ley y, según críticos, pone en riesgo a quienes están protegidos por la Constitución.

Antecedentes

La jueza Maame E. Frimpong de Los Ángeles había emitido la orden de restricción basándose en una “montaña de evidencia” en contra de las agencias de inmigración.

Las evidencias mostraban que las tácticas de los agentes violaban la Constitución al arrestar a personas basándose en su raza, idioma o ubicación.

Esta situación pone de manifiesto el costo humano de las operaciones de inmigración, donde la línea entre la represión ilegal y la aplicación de la ley es borrosa.

ONG preocupadas

Organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) expresan su preocupación sobre la decisión de la Corte.

Expresan que la medida valida un enfoque que conduce a la detención de personas sin justificación, socavando la confianza de las comunidades en las autoridades.

Expertos legales analizan la decisión de la Corte Suprema, señalando que el fallo de 6-3 refleja una división ideológica clara. Esto se evidencia porque la mayoría conservadora prioriza la represión de la inmigración ilegal sobre las protecciones constitucionales.

Voces a favor

El caso es seguido de cerca por el Center for Immigration Studies (CIS), que defiende la postura del gobierno, argumentando que las restricciones previas impedían a los agentes realizar su trabajo.

Sin embargo, para defensores de los derechos de los inmigrantes, la decisión es un retroceso que legitima las tácticas policiales que, en la práctica, criminalizan a comunidades enteras.

Unión comunitaria

En Los Ángeles, la comunidad se organiza y líderes comunitarios y organizaciones locales trabajan para educar a los residentes sobre sus derechos en caso de un encuentro con agentes de inmigración.

Esta situación ilustra la tensión entre el poder judicial federal y la autonomía de los tribunales locales, y muestra cómo una decisión en Washington D. C. puede tener un impacto inmediato y tangible en la comunidad.

La lucha por los derechos civiles y las protecciones constitucionales en un país donde la inmigración es un tema tan polarizado está lejos de terminar, afirman algunos expertos.

