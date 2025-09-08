Este senador de Estados Unidos escandaliza a la opinión pública por advertencias insólitas sobre los camarones: "Te crecerá una oreja extra"

Suscríbete a nuestros canales

El senador republicano John Kennedy, de Luisiana, volvió a estar en el centro del debate nacional tras lanzar una serie de comentarios inusuales en el Senado de Estados Unidos sobre los camarones radiactivos detectados en recientes lotes retirados del mercado.

Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó que el riesgo real estaba asociado al cesio-137 y su potencial cancerígeno, Kennedy prefirió un enfoque cargado de ironía y tintes de ciencia ficción que rápidamente desató críticas y burlas.

“Te crecerá una oreja extra”

“Te matará. Aunque no te convierta en extraterrestre si comes esto, te garantizo que te crecerá una oreja extra. Eso ya fue bastante malo”, afirmó el senador de 73 años mientras mostraba una imagen de la criatura de la película Alien.

La intervención, reproducida en su cuenta de X, superó 1,5 millones de visualizaciones en pocas horas y provocó reacciones divididas.

Algunos usuarios lo acusaron de “infundir miedo” y de usar un tono burlón en un tema de salud pública, mientras que simpatizantes coincidieron en que Estados Unidos debe dar prioridad a los productos locales frente a los importados, destaca The Post.

Kennedy defendió su postura asegurando que “otros países inyectan antibióticos a los camarones” y que el consumo prolongado de esos productos genera resistencia bacteriana.

El senador reconoció además su “parcialidad” en el tema: “Creo en el camarón de Luisiana, recién sacado del Golfo, no radiactivo”, dijo, vinculando su discurso con la defensa de la industria local, de la cual su estado es uno de los mayores productores.

Una trayectoria marcada por frases polémicas

Las declaraciones sobre los camarones no son un hecho aislado en la carrera política de Kennedy, quien ocupa su escaño en el Senado desde 2017. El republicano ha protagonizado varias intervenciones que han generado controversia.

Tras el tiroteo en la sede de la NFL en Manhattan, rechazó propuestas de control de armas con un comentario que muchos calificaron de insensible: “Lo que necesitamos no es control de armas, es control de idiotas”, dijo, aunque admitió no saber cómo implementar esa idea.

En otro episodio, durante las protestas contra ICE en Los Ángeles, recomendó a los demócratas molestos por la intervención del presidente Trump que “tomen un Zoloft”, mencionando el antidepresivo como un recurso para calmar su indignación.

Con su estilo directo y comentarios cargados de sarcasmo, Kennedy ha consolidado una reputación como figura impredecible dentro del Partido Republicano, generando tanto apoyo como rechazo cada vez que toma la palabra.

