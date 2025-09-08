Ciclistas en alerta: Nueva York anuncia castigos inéditos por baterías de litio

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) impondría sanciones a los conductores de bicicletas eléctricas que usen baterías de iones de litio no certificadas, en un esfuerzo por frenar la ola de incendios mortales registrados en la ciudad.

Estas unidades serían confiscadas y posteriormente eliminadas por el Departamento de Saneamiento, de acuerdo con las nuevas reglas propuestas por la administración del alcalde Eric Adams.

Incendios mortales en aumento

La preocupación surge tras un repunte alarmante de incendios y muertes vinculados al uso de estas baterías defectuosas.

Según datos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), en 2019 y 2020 no se registraron muertes, aunque sí se reportaron 13 y 23 lesionados, respectivamente.

La situación cambió en 2021, cuando 79 personas resultaron heridas y cuatro murieron.

El panorama empeoró en 2022 con 147 heridos y seis fallecidos, y alcanzó cifras récord en 2023, año en el que se reportaron 150 heridos y 18 muertes.

En 2024, las estadísticas descendieron, pero aún se contabilizaron 99 lesiones y seis muertes, además de 29 heridos y una víctima mortal solo hasta julio de este año.

Adams promete “tolerancia cero”

“Desde el primer día, la administración Adams ha hecho de la seguridad de los neoyorquinos nuestra principal prioridad y eso incluye tomar medidas significativas para acabar con las baterías de bicicletas eléctricas no certificadas que han provocado múltiples incendios mortales”, aseguró un portavoz del alcalde.

El FDNY precisó que la normativa propuesta busca impedir el almacenamiento de estas baterías en cualquier punto de la ciudad. Además, el Ayuntamiento aprobó en 2023 una ley que prohíbe la distribución, venta o alquiler de baterías no certificadas.

El 1 de octubre, el FDNY llevará a cabo una audiencia pública para discutir las reglas, antes de que se adopten de manera definitiva.

Mientras tanto, la administración Adams ya envió cartas a las empresas de reparto para exigir el cumplimiento estricto de estas medidas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube