Empleos para hispanos en Miami: cuatro ferias ofrecerán oportunidades laborales del 15 al 26 de septiembre

Encontrar oportunidades de trabajo que se adapten a tus habilidades, necesidades o preferencias en Estados Unidos (EEUU) no es una labor fácil, sin embargo, hay ciertos eventos que son clave al hacer la búsqueda, nos referimos a las ferias de empleo y en los próximos días se estarán realizando cuatro en Miami, Florida.

Las ferias de empleo son los que marcan la pauta en contrataciones, ya que permiten a los solicitantes conectarse directamente con empleadores, participar en entrevistas.

E incluso, en ocasiones, obtener asesoría sobre cómo mejorar sus habilidades laborales.

En esta ocasión, la oportunidad se dará en localidades como Hialeah, Wynwood y Doral, facilitándole a sus residentes opciones para iniciar, renovar o complementar su situación laboral.

Recordemos que, en Miami, la población hispana supera el 60%, por lo que se da pie a que se abran vacantes adecuadas para la comunidad.

Detalles sobre las próximas ferias de empleo en Miami

Miami Job Fair - Sales & Management Focused: se llevará a cabo el martes 16 de septiembre, de 6:00 a 8:00 de la noche, se llevará a cabo una feria enfocada en profesionales de ventas y administración.

El lugar será el hotel Hilton Garden Inn Miami Dolphin Mall, ubicado en 1695 Northwest 111 Avenida, Suite A.

El evento es organizado por United Career Fairs.

No es una feria de trabajo tradicional, iniciará con una breve presentación de cada empresa contratante, lo que te permitirá conocer las oportunidades y decidir con quién hablar.

Así puedes ahorrar tiempo y tener conversaciones más directas con los gerentes de recursos humanos.

En este evento de contratación, los asistentes podrán explorar posiciones que requieren habilidades en gestión y comercio, ideales para quienes tienen experiencia en entornos dinámicos.

Pude registrarse previamente en el siguiente enlace https://www.google.com/search?q=https://www.unitedcareerfairs.com/miami-job-fairs/sales-management-focused/.

Wynwood Job Fair & Leadership Keynote: el evento se realizará el viernes 19 de septiembre y está organizado por la Cámara de Comercio de Wynwood y el Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad de Miami.

En Northeastern University en Miami, ubicada en 230 NW 24th St 5th Floor, Miami, FL 33127.

- Conferencia de Liderazgo: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. - dirigida a dueños de negocios y líderes de recursos humanos, enfocada en temas de responsabilidad y retención de empleados.

- Feria de Trabajo: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. - se espera que más de 30 empresas y firmas de reclutamiento estén presentes para conocer a los candidatos.

Si estás interesado en asistir, debes registrarte obligatoriamente en el siguiente enlace: https://www.eventbrite.com/e/wynwood-job-fair-leadership-keynote-tickets-1638503982519.

Ten presente que se aconseja llevar un portafolio -si es relevante para tu campo- y debes llevar una identificación con fotografía emitida por el gobierno.

Miami Job Fair (Virtual): se celebra el próximo jueves 25 de septiembre de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Está organizada por Best Hire Career Fairs y su modalidad de presentación es en línea.

“Nuestra capacidad única para comprender las necesidades de los empleadores y conectarlos con candidatos de primer nivel nos distingue de otras ferias de empleo. Tanto si buscas un nuevo empleo como progresar en tu carrera, no te pierdas este evento”, señalan.

Industrias en las que podrá encontrar oportunidades laborales:

- Alojamiento, Contabilidad, Publicidad, Aeroespacial, Agricultura y Agronegocios, Transporte Aéreo, Ropa y Accesorios, Auto, Banca, Belleza y Cosméticos, Biotecnología, Química.

- Comunicaciones, Computadoras, Construcción, Consultoría, Productos de Consumo, Educación, Electrónica, Empleo, Energía, Entretenimiento y Recreación, Moda, Servicios Financieros.

- Bellas Artes, Alimentos y Bebidas, Tecnología Verde, Salud, Información, Tecnología de la Información, Seguros, Periodismo y Noticias, Servicios Legales, Manufactura.

- Medios y Radiodifusión, Dispositivos y Suministros Médicos, Películas y Video, Música, Farmacéutica, Administración Pública, Relaciones Públicas, Publicaciones, Bienes Raíces.

- Venta Minorista, Servicio, Deportes, Tecnología, Telecomunicaciones, Turismo, Transporte, Viajes, Servicios Públicos, Videojuegos, Servicios Web.

Es necesario registrarse para participar y el registro se realiza en línea a través de la página del evento: https://www.eventbrite.com/e/miami-job-fair-september-25-2025-miami-career-fairs-tickets-1039105381167?aff=oddtdtcreator.

Una vez que te registras, puedes crear un perfil y recibir invitaciones de los empleadores que consideren que tu perfil coincide con sus vacantes.

Miami Hispanic Educational & Career Expo: se estará realizando el 26 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

En DoubleTree by Hilton Hotel Miami Airport & Convention Center.

Esta feria está diseñada para servir a estudiantes, padres y profesionales que buscan avanzar en su educación y carrera.

- Pistas de carreras: los asistentes tienen la oportunidad de interactuar directamente con líderes de la industria y representantes de instituciones educativas para discutir opciones profesionales y oportunidades de educación superior.

- Oportunidades de empleo: habrá empresas reclutando activamente para una variedad de puestos de nivel de entrada a medio. Es una excelente oportunidad para entregar tu currículum vitae y hacer contactos.

- Talleres informativos: se ofrecerán sesiones y talleres sobre temas como la planificación universitaria, la ayuda financiera y el desarrollo profesional.

Puede registrarse en línea en el siguiente enlace: https://www.google.com/search?q=https://www.eventbrite.com/e/miami-hispanic-educational-career-expo-tickets-1638503982519.

Para cualquiera de los eventos aquí citados, los participantes deben tener en cuenta la importancia de prestar especial importancia a su vestimenta, renovar su currículum y llevar con suficientes copias para que no se quede corto a la hora de postularse a todas las vacantes que le resulten atractivas.

