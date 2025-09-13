Lotería de viviendas en Nueva York: conoce quiénes son elegibles y las fechas de postulaciones

Suscríbete a nuestros canales

En Nueva York, Estados Unidos (EEUU), su ciudad homónima cuenta con una plataforma oficial para encontrar y solicitar viviendas accesibles, hablamos de NYC Housing Connect, esta vez le traemos una de sus novedades más atractivas.

Esto, por medio de la figura de “loterías de viviendas”, las cuales representan un sistema de selección aleatoria para asignar apartamentos asequibles.

Actualmente se encuentra activa una interesante oferta de lotería de viviendas en DeKalb, Brooklyn.

Más específicamente en 1601 DeKalb Avenue, un edificio residencial de nueve pisos en Bushwick, Brooklyn.

Este edificio se está construyendo a través del Programa Mix and Match de la Corporación de Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HDC) y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) y el Programa de Vivienda Inclusiva Obligatoria (MIH) del HPD

NYC Housing Connect ha anunciado que están disponibles 81 unidades para residentes elegibles.

Detalles sobre el edificio + Elegibilidad y postulación

Señalan que el edificio está bien conectado con el transporte público y está situado en un vecindario vibrante con un cómodo acceso a tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento.

Incluyen las siguientes comodidades:

Taquillas para guardar bicicletas

Lavandería compartida

Lavavajillas en la unidad

Acondicionamiento de aire

Centro comunitario

Cámaras de seguridad

Ascensor

Entrada accesible

Internet de alta velocidad

En esta oportunidad, la lotería de viviendas solo permite la solicitud de personas que tengan del 40 al 120 por ciento del ingreso medio del área (AMI), con un ingreso elegible de $30,823 a $241,080.

Además, se exige que se cumpla con el tamaño del hogar que se requiere para cada uno de ellos.

Además, tenga presente que si quiere participar en esta lotería, las solicitudes deben tener matasellos o enviarse en línea a más tardar el 5 de noviembre de 2025.

Al 40 por ciento del AMI la disponibilidad es de:

Cuatro estudios con un alquiler mensual de $788, para ingresos que van desde $30,823 a $51,840.

Cuatro más con un alquiler mensual de $996 para ingresos que oscilan entre $38,503 y $58,320.

Tres de dos habitaciones con un alquiler mensual de $1,178 para ingresos que oscilan entre $46,218 y $70,000.

Cuatro de tres habitaciones con un alquiler mensual de $1,346 para ingresos que oscilan entre $53,418 y $80,360.

Al 80 por ciento del AMI, la disponibilidad es de:

Diez estudios con un alquiler mensual de $1,760 para ingresos que van desde $64,149 a $ 103,680.

Cuatro de una habitación con un alquiler mensual de $2,211 para ingresos que oscilan entre $80,160 y $116,640.

Uno de dos habitaciones con un alquiler mensual de $2,636 para ingresos que oscilan entre $96,206 y $140,000

Cuatro de tres habitaciones con un alquiler mensual de $3,031 para ingresos que oscilan entre $111,189 y $160,720.

Al 120 por ciento del AMI, hay disponibilidad de:

19 estudios con un alquiler mensual de $2,319 para ingresos que van desde $83,315 a $155,520.

16 más con un alquiler mensual de $2,910 para ingresos que oscilan entre $104,126 y $174,960.

Uno de dos habitaciones con un alquiler mensual de $3,475 para ingresos que oscilan entre $124,972 y $210,000.

Diez de tres habitaciones con un alquiler mensual de $4,000 para ingresos que oscilan entre $144,412 y $241,080.

Si quiere obtener más información sobre esta lotería, como el tamaño del hogar, según las opciones disponibles, y desea aplicar, puede hacerlo en el siguiente enlace: Lottery Details -Housing Connect.

