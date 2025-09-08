La ayuda que pocos conocen: conozca los programas de vivienda subsidiada en EE. UU. y cómo aplicar para ellos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ofrece un programa de viviendas subsidiadas que facilita el acceso a alquileres a precios reducidos para personas con bajos ingresos. Esta información, obtenida del portal oficial usa.gov, explica los pasos para saber quién califica y cómo solicitar este beneficio.

El programa funciona mediante pagos del Gobierno a los propietarios para que ofrezcan viviendas a rentas más bajas, dirigidas a personas y familias con recursos económicos limitados.

Para conocer si se cumplen los requisitos, es necesario contactar la agencia de vivienda pública local, cuyo contacto se puede encontrar en el sitio HUD en español o llamando a los números 1-800-569-4287 (español, opción 5) o 202-708-1455 (personas con discapacidad auditiva).

¿Quién puede calificar y dónde consultar?

Los criterios para acceder a estas viviendas varían según cada ciudad o condado, que fijan sus propios requisitos en función del ingreso anual, tamaño familiar, y estatus migratorio elegible, entre otros aspectos.

Por eso, es imprescindible que los interesados se comuniquen con la agencia de vivienda pública local para verificar su elegibilidad y iniciar el proceso.

En el sitio web del HUD se puede encontrar un mapa interactivo donde figuran las propiedades participantes en el programa de renta reducida. Esto permite ubicar viviendas disponibles en la región y obtener detalles específicos sobre el proceso de solicitud.

¿Cómo aplicar para una vivienda de alquiler reducido?

Si se confirma que el solicitante califica para el programa, puede proceder con la solicitud siguiendo el procedimiento particular que cada propiedad tiene. Este proceso puede incluir la presentación de documentos como actas de nacimiento, declaraciones de impuestos y otros formularios, además de firmar un acuerdo de solicitud.

Cada propiedad puede tener una lista de espera debido a la alta demanda, por lo que es importante que los interesados contacten directamente al edificio o agencia encargada para conocer el estado actual y requisitos para aplicar. En muchos casos, es posible que se requiera recertificar los ingresos anualmente para mantener el beneficio.

Hablan los expertos

En relación con los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder, Thomas Stagg, socio de la firma consultora Novogradac, explicó que para 2023 estos límites se basaron en datos de la Encuesta Comunitaria Estadounidense entre 2019 y 2021.

El incremento permitido de ingresos fue de un 5.92%, menor que la inflación general del 8%, lo que reduce la cantidad de familias que califican para estos programas.

Este límite se aplica en la mayoría de las áreas del país para equilibrar la accesibilidad a viviendas asequibles y la sustentabilidad financiera de los proyectos.

Aunque en promedio los límites de ingresos subieron un 5.45% a nivel nacional, esta restricción genera presión financiera en las propiedades subsidiadas, ya que los costos operativos crecen más rápido que los ingresos máximos permitidos a los inquilinos, dificultando la sostenibilidad del programa.

