Aumento salarial para repartidores en Nueva York: cómo deben operar las empresas ahora y a quiénes afecta el ajuste

El Consejo de Nueva York logró recientemente una victoria legislativa que busca redefinir el futuro del trabajo para miles de repartidores de comida.

Lo que antes era un ingreso impredecible y a menudo precario, ahora se acerca a una era de estabilidad y transparencia.

De acuerdo con MSN, el aumento salarial para repartidores no solo es un ajuste económico; sino una respuesta directa a las necesidades de una fuerza laboral de más de 65.000 personas, muchos de ellos hispanos.

Sueldo mínimo garantizado y más estabilidad

La nueva legislación se enfoca en el establecimiento de un salario mínimo de $21.44 por hora para los repartidores de aplicaciones de comestibles, igualando la tarifa que ya reciben los de restaurantes.

Para empresas como Instacart y Shipt, que hasta ahora no tenían esta obligación, la medida representa un cambio significativo en su modelo operativo.

Además del aumento salarial, el paquete de leyes exige que las plataformas realicen los pagos a sus repartidores en un plazo máximo de siete días. Esto garantiza un flujo de caja constante para los trabajadores, reduciendo la ansiedad en semanas con pocos pedidos.

Otro punto crucial es la introducción de una opción para que los clientes puedan incluir una propina mínima del 10% antes de confirmar su pedido, un gesto que busca reforzar el valor del trabajo del repartidor.

La otra cara de la moneda: costos y empleos

A pesar de los beneficios para los trabajadores, la iniciativa encendió las alarmas en el sector tecnológico. Un portavoz de Instacart expresó su preocupación, advirtiendo que la ley podría disparar los costos de envío de comestibles hasta en un 46%, una cifra que, según la empresa, podría alejar a los consumidores.

La principal inquietud es que el aumento de precios termine por reducir la demanda de los servicios de delivery, lo que a su vez podría llevar a las compañías a recortar miles de empleos en la ciudad.

Protecciones laborales en Nueva York

El Concejo Municipal, con un fuerte apoyo de 39 votos a 8, revocó el veto del alcalde a la legislación que eleva el salario mínimo de los repartidores de aplicaciones.

Además de la legislación salarial, también anuló otros dos vetos del alcalde Adams con un apoyo abrumador:

Ampliación de protecciones laborales : con 40 votos a favor y 7 en contra, se restablecieron las leyes que fortalecen los derechos de los repartidores.

: con 40 votos a favor y 7 en contra, se restablecieron las leyes que fortalecen los derechos de los repartidores. Despenalización de vendedores ambulantes: con 35 votos a favor y 9 en contra, se eliminaron las faltas penales contra los vendedores sin licencia, una medida que suaviza las sanciones contra el comercio callejero y sus trabajadores.

La presidenta del Concejo, Adrienne Adams, celebró la anulación de lo que llamó "vetos insensatos del alcalde", afirmando que estas leyes benefician y protegen a la clase trabajadora de la ciudad.

La postura del alcalde Adams sobre los vetos

Eric Adams justificó sus vetos argumentando que el aumento de los salarios de los repartidores podría elevar los costos de los pedidos, afectando a consumidores vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidades.

Su administración señaló que, si bien Adams no toma a la ligera el poder de veto, su decisión se mantiene en la de apoyar a los residentes que dependen de los servicios de entrega.

Sin embargo, críticos del alcalde, incluyendo la presidenta del Concejo, sugieren que sus decisiones están motivadas por intereses políticos y el apoyo de grandes empresas tecnológicas.

La votación del 10 de septiembre reflejó una relación cada vez más tensa entre los dos poderes, pues ya son ocho los vetos del alcalde que fueron anulados desde que inició su mandato.

