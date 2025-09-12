La guía para padres: cómo pedir la ciudadanía estadounidense para tu hijo nacido en el extranjero

Suscríbete a nuestros canales

La ciudadanía estadounidense para un hijo nacido fuera de Estados Unidos no se obtiene automáticamente, aunque al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense.

Para iniciar el trámite de obtención de esta ciudadanía, es necesario cumplir con criterios específicos y presentar la documentación correspondiente. La información aquí expuesta fue obtenida del portal web especializado en trámites migratorios.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense para un hijo que nació en el extranjero se realiza a través del Formulario N-600K, destinado a solicitar la ciudadanía derivada de un padre o madre ciudadano.

Para presentar esta solicitud, deben considerarse varios puntos fundamentales, incluyendo la edad del menor y la residencia previa del progenitor en Estados Unidos.

Requisitos para usar el Formulario N-600K

El Formulario N-600K está dirigido a niños menores de 18 años que vivan fuera de Estados Unidos y cuyos padres o al menos uno de ellos sea ciudadano estadounidense.

Para calificar, el padre o la madre debe haber residido en Estados Unidos un período determinado, o en su defecto, se puede considerar el historial de residencia de uno de los abuelos ciudadanos.

Además, el menor debe viajar temporalmente a Estados Unidos para completar el proceso, ya que la ciudadanía solo se puede otorgar dentro del país.

Junto con el formulario, es obligatorio presentar documentos que acrediten la ciudadanía del padre o madre, el vínculo con el menor y la residencia estadounidense del progenitor o abuelo.

Entre estos documentos están certificados de nacimiento, pasaportes, certificaciones de naturalización y comprobantes de residencia. El costo para presentar el Formulario N-600K es de $1.385 si se envía en papel y $1.335 si se realiza en línea.

Se recomienda preparar el formulario con atención para evitar rechazos, además de organizar el viaje para que el menor pueda acudir a la entrevista o ceremonia requerida.

Esta estructura y requisitos forman parte del procedimiento supervisado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), garantizando que la solicitud cumpla con la normativa vigente para la adquisición de la ciudadanía estadounidense para hijos nacidos en el extranjero.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube