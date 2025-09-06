Ciudadanía estadounidense: así la puedes perder por este error en la pensión alimenticia

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) endurecieron recientemente los criterios para evaluar el carácter moral de los solicitantes de ciudadanía.

Las autoridades pusieron la lupa sobre aquellos con historial de impago de la pensión alimenticia. El exfuncionario de USCIS, Doug Rand, explica las implicaciones de esta medida.

La nueva norma, lejos de ser un simple trámite, representa un obstáculo significativo en el camino hacia la ciudadanía para miles de inmigrantes por diferentes factores.

El nuevo enfoque exige a los solicitantes demostrar que corrigieron su conducta, mostrando pruebas de una rehabilitación auténtica que va más allá del simple pago de deudas, según Rand.

¿Qué es la deuda por pensión alimenticia?

La deuda por pensión alimenticia, o child support, es una obligación legal que un padre debe cumplir para el sostenimiento económico de sus hijos según las leyes del país.

En Estados Unidos, este tipo de deuda se considera grave, ya que el impago afecta directamente el bienestar de los menores.

El sistema legal establece duras consecuencias para los morosos, y ahora, el USCIS suma una más a la lista, al considerar la falta de pago como un indicio de falta de buen carácter moral.

Este concepto es un requisito fundamental para obtener la ciudadanía estadounidense.

Consecuencias de la mora en la pensión alimenticia

El impago de la pensión alimenticia tiene serias ramificaciones legales y financieras que van más allá del proceso de naturalización según las leyes estadounidenses.

Un deudor puede enfrentar la suspensión de su licencia de conducir, la revocación de su pasaporte, y la incautación de sus activos, incluyendo cuentas bancarias y bienes inmuebles. Además, la mora puede resultar en la retención de los salarios.

Según la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil (OCSE), en 2023, cerca de $28 mil millones en pagos de manutención de niños se recaudaron a través de varios mecanismos de cumplimiento.

Montos

El tiempo y el monto de la mora que activan estas penalizaciones varían según el estado. Por ejemplo, en California, un deudor puede enfrentar la suspensión de su licencia si acumula una deuda superior a los $2 500 o tiene un retraso de más de 30 días.

En Texas, las órdenes judiciales pueden emitir multas y hasta penas de cárcel por desacato al tribunal según las leyes publicadas por el estado.

Es importante entender que estas sanciones son aplicables incluso a aquellos que no tienen intención de solicitar la ciudadanía. La deuda puede acumularse rápidamente con intereses y penalizaciones, haciendo que sea cada vez más difícil ponerse al día.

Recomendaciones

Para evitar riesgos con la solicitud de ciudadanía, un deudor de pensión alimenticia debe actuar de inmediato.

El primer paso es pagar la deuda en su totalidad o establecer un plan de pago con la oficina de manutención infantil según lo establece el gobierno. Este acuerdo debe seguirse rigurosamente.

Expertos en inmigración de la American Immigration Lawyers Association (AILA) recomiendan a los solicitantes que tienen problemas con el pago de pensión alimenticia, que presenten pruebas claras de su rehabilitación.

Esto puede incluir un historial de pagos consistente, cartas de referencia de la comunidad que atestigüen su buen comportamiento, y una explicación detallada de por qué ocurrieron los retrasos y qué medidas tomaron para rectificar la situación.

Para quienes tienen una pensión alimenticia en curso, la recomendación es simple: deben cumplir con sus obligaciones de pago de forma puntual.

También deben mantener registros detallados de todos los pagos realizados. Si surgen dificultades financieras, deben comunicarse con la oficina de manutención infantil para renegociar los términos del pago antes de caer en mora.

Papel del USCIS

El USCIS busca un patrón de conducta, no solo un pago único, al momento de evaluar el caracter moral de los solicitantes de la naturalización.

Demostrar un compromiso constante con sus responsabilidades familiares es la mejor manera de asegurar que este aspecto no se convierta en un obstáculo para la obtención de la ciudadanía, según afirma Rand.

La política de USCIS sobre la pensión alimenticia refleja un endurecimiento de la postura del gobierno federal hacia los inmigrantes.

