¡Cifras alarmantes! La intimidad entre los estadounidenses se enfría: conoce por qué hay "recesión sexual"

Un estudio del Instituto para Estudios de la Familia (IFS) ha revelado que la frecuencia de relaciones sexuales en Estados Unidos (EEUU) ha caído a un mínimo histórico.
La investigación, que encuestó a hombres y mujeres de 18 a 64 años, mostró que la recesión sexual se debe en parte a la disminución de parejas estables y a una menor frecuencia sexual entre las parejas.
¿Qué factores influyen en la caída?
El IFS vincula la disminución de relaciones sexuales a la digitalización y sus efectos en las habilidades sociales de los jóvenes.
El estudio, afirma que la infancia se volvió cada vez más digital y los niños no tuvieron tanta socialización como las generaciones pasadas. La digitalización también les dio acceso a la pornografía y a los videojuegos.
¿A qué se debe el retroceso?
El sexo en EE. UU. ha disminuido en todas las demografías. Sin embargo, la mayor caída ocurrió entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde un 25 % no ha tenido relaciones sexuales en el último año, en comparación con el 10 % en 2010.
Los jóvenes de esta generación también dedican menos tiempo a la interacción social en persona, una caída de 12.3 horas a 5.1 horas semanales entre 2004 y 2024, así lo reafirma IFS.
¿Qué ocurre con la vida en pareja?
Según el estudio uno de cada tres adultos de 18 a 29 años vive en pareja, lo que representa una caída de 10 puntos porcentuales desde 2014.
El matrimonio también tiene un impacto significativo, ya que el 53 % de los adultos casados tiene sexo una vez a la semana, a diferencia del 29 % de los que viven en pareja sin casarse.
Además, el 10 % de las personas casadas no tuvo relaciones sexuales en el último año, mientras que en las parejas sin casarse la cifra es del 22 %.
