¡Cifras alarmantes! La intimidad entre los estadounidenses se enfría: conoce por qué hay "recesión sexual"

Un estudio del Instituto para Estudios de la Familia (IFS) ha revelado que la frecuencia de relaciones sexuales en Estados Unidos (EEUU) ha caído a un mínimo histórico.

La investigación, que encuestó a hombres y mujeres de 18 a 64 años, mostró que la recesión sexual se debe en parte a la disminución de parejas estables y a una menor frecuencia sexual entre las parejas.

¿Qué factores influyen en la caída?

El IFS vincula la disminución de relaciones sexuales a la digitalización y sus efectos en las habilidades sociales de los jóvenes.

El estudio, afirma que la infancia se volvió cada vez más digital y los niños no tuvieron tanta socialización como las generaciones pasadas. La digitalización también les dio acceso a la pornografía y a los videojuegos.

Gráfica del estudio

¿A qué se debe el retroceso?

El sexo en EE. UU. ha disminuido en todas las demografías. Sin embargo, la mayor caída ocurrió entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde un 25 % no ha tenido relaciones sexuales en el último año, en comparación con el 10 % en 2010.

Los jóvenes de esta generación también dedican menos tiempo a la interacción social en persona, una caída de 12.3 horas a 5.1 horas semanales entre 2004 y 2024, así lo reafirma IFS.

¿Qué ocurre con la vida en pareja?

Según el estudio uno de cada tres adultos de 18 a 29 años vive en pareja, lo que representa una caída de 10 puntos porcentuales desde 2014.

El matrimonio también tiene un impacto significativo, ya que el 53 % de los adultos casados tiene sexo una vez a la semana, a diferencia del 29 % de los que viven en pareja sin casarse.

Además, el 10 % de las personas casadas no tuvo relaciones sexuales en el último año, mientras que en las parejas sin casarse la cifra es del 22 %.

