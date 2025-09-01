¡No pagues de más! Descubre el truco para conseguir los vuelos más baratos en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

Comprar boletos y elegir un destino es el paso más fácil si tienes planes de viajar, pero siempre debes tomar en cuenta la aerolínea y el aeropuerto, ya que existen tarifas de todo tipo y muchas de ellas se ajustan a tu presupuesto.

Según un análisis de tendencias de Going, el cual estudió datos de más de 80,000 ofertas en 200 aeropuertos de EE. UU., seis aerolíneas ofrecen las tarifas más convenientes. El estudio determinó que las mejor calificadas son Southwest, American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airlines, Alaska Airlines y Hawaiian.

¿Dónde encontrar ofertas de vuelos?

De acuerdo con la empresa Going, las ofertas encontradas representan un ahorro de entre el 30 % y el 90 % sobre las tarifas habituales, con un promedio del 45 %. Going asegura que las promociones de las aerolíneas mejor calificadas son las más confiables y sustanciales del mercado. La agencia de viajes en línea es una de las principales fuentes de ofertas de vuelos baratos en EE. UU.

Por este motivo, los viajeros incluso usan la inteligencia artificial para buscar descuentos, promociones y precios accesibles en el sector.

¿Qué aeropuertos ofrecen los mejores precios?

El estudio de Going también arrojó que los aeropuertos con la mejor relación calidad-precio son los siguientes. En el caso de los vuelos regionales, el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC) ofrece un precio promedio de $146, lo que representa un descuento del 45 %.

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA) ofrece un precio promedio de $151.

¿Qué ocurre con los vuelos internacionales?

El Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) ofrecen los precios promedio más bajos para vuelos internacionales. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK) también se destaca por sus numerosas ofertas. Por ejemplo, el estudio encontró un vuelo de Nueva York a Florencia por solo $344.

Going es un sitio web y una herramienta que ayuda a encontrar vuelos baratos. En su boletín informativo para miembros se pueden encontrar más de 900 destinos en todo el mundo. La mayoría de las ofertas que ofrecen tienen un descuento del 40 % al 90 % sobre los precios normales.

