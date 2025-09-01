¿Cómo ayudan los cheques de estímulo en EE.UU.? Fechas claves de distribución en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Los cheques de estímulo en Estados Unidos (EE.UU.) se han convertido en un salvavidas para muchas familias sin los recursos necesarios para cubrir sus gastos a fin de mes.

A pesar de que el gobierno federal no ha anunciado más pagos a nivel nacional, varios estados han implementado sus propios programas de estímulo.

Estas iniciativas buscan ayudar a los residentes a enfrentar la inflación y el aumento del costo de vida. Los pagos varían en monto, requisitos de elegibilidad y público objetivo.

¿Qué estados darán cheques en septiembre?

Según un informe de "El Comercio", nueve estados darán cheques de estímulo en septiembre. Los programas están activos en Alaska, California, Colorado, Georgia, Míchigan, Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nueva York.

Cada estado tiene requisitos específicos de ingresos, estado civil o dependientes, por lo que los solicitantes deben revisar la información oficial.

¿Cuáles son algunos de los montos a entregar?

El Fondo Permanente de Alaska (PFD) hará un pago de $1,702.70 a los residentes elegibles el próximo 11 de septiembre, según el calendario de pagos publicado en el portal pfd.alaska.gov.

El PFD ya publicó el calendario de septiembre.

California también tiene varios programas de ingresos básicos, como el Sacramento Family First, que da $725 mensuales, o el Long Beach Pledge, que otorga $500 mensuales.

Mientras tanto, en Georgia, el programa "In Her Hands" dará $850 mensuales a 650 mujeres afroamericanas con bajos ingresos.

¿Cómo saber si eres elegible?

Los requisitos para ser elegible para un cheque de estímulo difieren por estado, estado civil y el número de dependientes. Algunos programas, como el de Georgia, están dirigidos a mujeres afroamericanas, mientras que otros, como el de Colorado, se enfocan en los contribuyentes.

Te recomendamos visitar los sitios web oficiales de las agencias de tu estado para verificar si eres elegible. Si lo eres, puedes aplicar de forma inmediata para comenzar a recibir la asistencia financiera.

¿Cuándo se comenzaron a ver los cheques de estímulo?

La figura del cheque de estímulo apareció en el país en 2020 con la llegada de la pandemia de COVID-19, con el objetivo de ser un apoyo económico en momentos críticos.

Los cheques de estímulo son vistos por los economistas como una herramienta valiosa para inyectar dinero en la economía y ayudar a las familias en tiempos de necesidad, aunque su efectividad y sus posibles efectos secundarios, como la inflación, son temas de debate continuo.

La elegibilidad y el proceso de pago están estrictamente regulados, y es fundamental que los individuos se mantengan informados a través de fuentes oficiales para evitar la desinformación.

