¡Atención, Florida! ¿Cómo verificar si te deben parte de los $2.000 millones en bienes no reclamados?

Florida ha anunciado que posee $2 mil millones en bienes no reclamados, y sus funcionarios están pidiendo a los residentes que revisen si tienen dinero esperándolos.

El Director Financiero del estado informa que estos fondos provienen de cuentas inactivas en instituciones financieras, compañías de seguros y fideicomisos.

Sorprendentemente, uno de cada cinco floridanos tiene bienes en la División de Propiedad No Reclamada del Departamento de Servicios Financieros, así que es posible que tú también tengas.

¿Cuáles son los bienes que se encuentran bajo la tutela del estado de Florida?

“Además de dinero y valores, los bienes no reclamados incluyen bienes tangibles como relojes, joyas, monedas, billetes, sellos, objetos históricos y otros artículos diversos provenientes de cajas de seguridad abandonadas”, se lee en la página web del Departamento de Servicios Financieros de Florida.

“Hasta que se reclamen, el dinero no reclamado se deposita en el fondo escolar estatal, donde se destina a la educación pública. Sin embargo, no hay plazo de prescripción, y los ciudadanos tienen derecho a reclamar sus bienes en cualquier momento sin costo alguno”, destaca.

Cada año, los bancos, aseguradoras y proveedores de servicios públicos intentan devolver el dinero a sus clientes. Si no lo consiguen, transfieren los bienes al estado.

En Florida, la bóveda de propiedades no reclamadas alberga de todo, desde hallazgos inusuales y recuerdos deportivos hasta monedas de plata y lingotes de oro.

El estado guarda estos artículos por unos años y luego los subasta. La próxima subasta está programada para octubre, reseña WCTV.

¿En cuánto tiempo se procesan las reclamaciones y cómo verificar si tienes dinero no reclamado en Florida?

El director financiero, Blaise Ingoglia, indicó que los floridanos reclamaron más de $44 millones solo en julio.

El estado procesa la mayoría de las reclamaciones en tres meses. Si el dueño original falleció, sus herederos todavía pueden presentar un reclamo.

Incluso si crees que eres cuidadoso con tu dinero, vale la pena revisar. Como dice Tatum: "le puede pasar a cualquiera. Parece impactante, pero incluso he tenido familiares con propiedades sin reclamar".

Para verificar si tienes dinero no reclamado, haz clic en este enlace e introduce tus datos.

