Alerta en Utah: un error en los impuestos a la propiedad deja una deuda inesperada a dueños de viviendas

El reciente anuncio sobre impuestos a la propiedad tiene un impacto inesperado en varios propietarios, quienes podrían tener que abonar montos superiores a lo inicialmente comunicado.

Esta situación ha generado inquietud entre residentes afectados, dado que las facturas presentadas no reflejaban con precisión la cantidad real a pagar.

La información fue obtenida del portal web de Fox13Now, donde se reporta que un error administrativo originado en la oficina del auditor se tradujo en cifras incorrectas en las facturas enviadas a los contribuyentes. Según declaraciones oficiales, se trata de un fallo en la introducción manual de la tasa impositiva en el sistema.

Aproximadamente 23,143 viviendas y 2,087 parcelas entre propiedades comerciales y terrenos baldíos están implicadas en esta situación.

En Provo, el desfase en el monto a pagar por una vivienda promedio ronda los 100 dólares adicionales, cifra considerablemente mayor que en otras áreas afectadas del condado donde la diferencia es inferior a 10 dólares.

Repercusiones para autoridades locales y próximos pasos

El error no solo afecta a propietarios particulares, sino también a instituciones como la ciudad y el Distrito Escolar de Provo, los cuales ya enfrentan presiones presupuestarias.

Se ha convocado una reunión conjunta entre el condado, la ciudad y el distrito escolar para tratar la situación y definir si se emitirá un nuevo aviso para que los contribuyentes puedan regularizar sus pagos correctamente.

Durante este proceso, las autoridades han invitado a los residentes a comunicarse con el condado para resolver dudas o presentar inquietudes respecto a esta eventual diferencia en sus obligaciones fiscales.

