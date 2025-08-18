Taxes en EEUU: descubra las deducciones fiscales que se aplican a mayores de 50 años

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) los contribuyentes de la tercera edad que pagan sus taxes pueden, no solo pagar menos, sino que además obtienen ciertos beneficio, conozca los detalles

Entonces, cuando se llega a cierta edad es posible reducir los impuestos, sucede que a partir de los 50 años ciertas personas elegibles pueden tener derecho a recibir algunos valiosos beneficios fiscales, así lo reseña el portal de la American Association of Retired Persons (AARP)

Recordemos que AARP es una destacada organización sin fines de lucro y sin afiliación política, dedicada a defender y mejorar la calidad de vida de las personas de 50 años o más.

Entonces, AARP señala que estas deducciones contribuyen a que este grupo destine más dinero a las cuentas individuales de jubilación (IRA), a los planes de jubilación patrocinados por el empleador (como el 401(k)) y a las cuentas de ahorro para gastos médicos (HSA).

A continuación, presentamos algunas de las principales deducciones fiscales que pueden gozar las personas mayores de 50.

Deducciones fiscales: aplicables a mayores de 50

1. Deducción Estándar Adicional

Las personas de 65 años o más tienen derecho a una deducción estándar más alta que los contribuyentes más jóvenes.

Para el año fiscal 2025, si eres soltero y tienes 65 años o más, obtienes una deducción adicional. Lo mismo aplica para parejas casadas que declaran en conjunto si uno o ambos tienen 65 años o más.

Esta deducción adicional también se aplica a personas que son ciegas.

2. Contribuciones de "Catch-up" a Planes de Jubilación

A partir de los 50 años, la ley permite hacer contribuciones adicionales a tus cuentas de jubilación, conocidas como contribuciones de "catch-up" (o de recuperación).

Estas contribuciones son una forma de ayudar a los mayores de 50 a ponerse al día con sus ahorros para la jubilación.

Para el año fiscal 2025, el límite de estas contribuciones adicionales es de $1,000 para las cuentas IRA y una cantidad aún mayor para planes 401(k) y otros planes patrocinados por el empleador.

3. Deducción por Gastos Médicos

Los contribuyentes pueden deducir los gastos médicos y dentales que no han sido reembolsados si superan un cierto porcentaje de su ingreso bruto ajustado.

Para muchas personas mayores, los gastos de salud suelen ser más altos, por lo que esta deducción puede ser muy valiosa.

4. Una Nueva Deducción Temporal para Adultos Mayores

Gracias a una nueva legislación, para el año fiscal 2025 (y hasta 2028), hay una nueva deducción temporal de $6,000 disponible para contribuyentes de 65 años o más.

Esta deducción tiene umbrales de ingresos. Se reduce gradualmente para quienes ganan más de $75,000 (o $150,000 para parejas casadas) y se elimina por completo para ingresos superiores a $175,000 (o $250,000 para parejas).

5. Crédito para Ancianos o Personas Discapacitadas

Existe un crédito fiscal para personas mayores de 65 años o jubilados por incapacidad permanente que cumplen ciertos requisitos de ingresos.

Este crédito puede reducir directamente la cantidad de impuestos que se deben, lo que es muy beneficioso.

Claro que a esto se le suman algunos estados que ofrecen deducciones, créditos o exenciones locales.

Sin embargo, para entender más a fondo sobre las deducciones, sus reglas, excepciones y alcances, puede visitar el siguiente enlace de AARP: Exenciones de impuestos que no puedes dejar pasar si tienes más de 50 años.

