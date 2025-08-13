Youtube ahora verifica con IA la edad de sus usuarios: esto debe saber sobre su nuevo sistema e implicaciones

Suscríbete a nuestros canales

A medida que la tecnología y la inteligencia artificial avanza, en Estados Unidos (EEUU) se van ampliando su uso y las grandes plataformas de redes sociales apuestan a ellas incluso para determinar el acceso de los usuarios, les explicamos de qué se trata esta vez.

Se ha dado a conocer que, desde este miércoles 13 de agosto, YouTube comienza a implementar un nuevo sistema de verificación de edad en EEUU.

Este se basa en inteligencia artificial para diferenciar entre adultos y menores, según el tipo de videos que han estado viendo.

Desde Youtube celebran la aplicación de esta tecnología, ya que les permitirá estar a la vanguardia al ofrecer protecciones de seguridad, mientras preservan la privacidad de los adolescentes.

Esta iniciativa responde a una creciente presión política tras la aprobación de leyes que exigen mayor control sobre el acceso de menores a contenido sensible, como está ocurriendo en Texas.

¿Cómo es la implementación y cómo afectará el acceso?

Se indica que las pruebas solo afectarán a una pequeña parte de la audiencia de YouTube en EEUU.

Sin embargo, probablemente se volverán más generalizadas si el sistema funciona bien adivinando las edades de los espectadores como lo hace en otras partes del mundo.

Explican que el sistema solo funcionará cuando los espectadores estén conectados a sus cuentas, y hará sus evaluaciones de edad independientemente de la fecha de nacimiento que un usuario haya ingresado al registrarse.

Es decir, incluso cuando la información proporcionada por el usuario no sea confiable.

En este sentido, si el sistema identifica a un espectador conectado como menor de 18 años, YouTube impondrá los controles y restricciones normales que el sitio ya utiliza.

Esto, como una forma de evitar que los menores vean videos y participen en otros comportamientos considerados inapropiados para esa edad.

Pero esto no es todo, las medidas de seguridad incluyen:

Recordatorios para tomar un descanso de la pantalla, advertencias de privacidad y restricciones en las recomendaciones de videos.

YouTube tampoco mostrará anuncios personalizados si un espectador es menor de 18 años.

Además, las personas aún podrán ver videos de YouTube sin iniciar sesión en una cuenta, esta manera activa un bloqueo automático en algunos contenidos sin prueba de edad.

¿Qué pasa si es clasificado erróneamente y se restringe su acceso?

Si se genera al algún error en la clasificación, no debe haber pánico, ya que, si el sistema ha identificado incorrectamente a un espectador como menor, el error puede corregirse.

Esto, solo mostrando a YouTube una identificación emitida por el gobierno, una tarjeta de crédito o una selfie.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube