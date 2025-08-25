Nuevo plan fiscal en EE. UU. promete un cambio: lo que esconde el recorte de taxes en tres condados de la nación

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente estudio reveló que los contribuyentes en Estados Unidos disfrutarán de una reducción media en sus impuestos de $3,752 dólares en el año 2026, derivada del paquete fiscal impulsado por el expresidente Donald Trump. Este impacto variará a lo largo del tiempo y según la ubicación geográfica de los contribuyentes.

La información fue obtenida del portal web Solodinero, que cita un análisis realizado por la Tax Foundation, un centro independiente de estudios fiscales en Washington. La publicación también menciona que la Casa Blanca ha compartido estos resultados tras la promulgación del plan OBBBA.

Proyección del recorte de impuestos en los próximos años

Según el estudio, los recortes fiscales promedio iniciarán en $3,752 dólares en 2026, pero disminuirán a $2,505 dólares en 2030, debido a la expiración gradual de varias medidas contenidas en el plan.

Posteriormente, se espera que el recorte aumente nuevamente hasta $3,301 dólares para el año 2035. Este tipo de recortes usualmente se traduce en una reducción de la tasa del impuesto sobre la renta, que calcula el porcentaje que una persona o empresa debe pagar sobre sus ingresos imponibles.

Diferencias por estados y condados en los recortes fiscales

El análisis señala que las variaciones en los recortes de impuestos serán notorias por estado y condado. Entre los estados con los recortes promedio más altos en 2026 figuran Wyoming con $5,375 dólares, Washington con $5,372 dólares y Massachusetts con $5,139 dólares. En contraste, Virginia Occidental y Mississippi tendrán reducciones menores, de $2,503 y $2,401 dólares respectivamente.

En cuanto a los condados, los recortes más significativos se ubican en áreas turísticas de montaña, que suelen concentrar contribuyentes de mayores ingresos y propietarios de negocios.

El condado de Teton en Wyoming encabeza la lista con un recorte promedio de $37,373 dólares por contribuyente; seguido por el condado de Pitkin en Colorado con $21,363 dólares, y el condado de Summit en Utah con $14,537 dólares.

Por otro lado, condados rurales como el de Loup en Nebraska registran recortes promedio mucho menores, con $824 dólares por contribuyente.

