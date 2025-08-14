Aumento de taxes en Miami-Dade: conoce las localidades que lo implementarán

Suscríbete a nuestros canales

En el condado de Miami-Dade, Florida, el nuevo año fiscal 2025-2026 trae cambios importantes en los impuestos a la propiedad.

Nueve ciudades han decidido subir sus tasas, y en algunas localidades el aumento llega hasta un 64%. Sin embargo, otras ciudades reducirán sus impuestos.

Según Tomás Regalado, jefe de la Oficina del Tasador de Impuestos de Miami-Dade, cada municipalidad autónoma tomó la decisión de ajustar sus tasas de forma independiente.

De acuerdo con un exalcalde de Miami, entrevistado por Univision, “es algo que ellos decidieron porque son ciudades autónomas. Hemos visto, por ejemplo, la ciudad de Miami Lakes donde hay una controversia, o Key Biscayne con un aumento del 3%. También hay pequeñas ciudades que han incrementado sus tasas”.

¿Cuáles son las localidades de Miami–Dade que aumentarán los taxes?

A partir de la próxima semana, los propietarios verán un impacto directo en sus facturas debido a los incrementos en el impuesto a la propiedad en nueve localidades.

Estos son los aumentos:

Bay Harbor Islands: 9%

By State Law: 1%

Cutler Bay: 7%

Florida City: 2%

Golden Beach: 2%

Key Biscayne: 3%

Medley: 20%

Miami Lakes: 31%

Pinecrest: 64%

¿Cuáles son las localidades con reducción de taxes?

Downtown Development Authority (DDA): -10%.

Normandy Shores: -6%.

Opa-Locka: -2%.

Sunny Isles Beach: -6%.

The Children’s Trust: -7%.

¿Cuándo serán notificados los residentes de Miami-Dade sobre los nuevos ajustes?

La Oficina del Tasador de Impuestos de Miami-Dade comenzará a enviar las cartas oficiales la próxima semana, donde detallará los montos que cada propietario debe pagar.

De acuerdo con Regalado, los contribuyentes tienen hasta el 16 de septiembre para solicitar una revisión si creen que el monto de su propiedad es injusto.

Además, el funcionario aconseja a los residentes asistir a las discusiones de presupuesto de cada ciudad, ya que ahí pueden pedir una reducción en la tasa o cuestionar los incrementos, reseña Cibercuba.

Este año, la Oficina del Tasador ha recibido más de 47.000 solicitudes de exención, una cifra récord que demuestra el gran interés de los residentes en reducir su carga fiscal y el impacto de estos ajustes en sus finanzas.

Visita nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



