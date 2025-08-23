¡Recuerda! Agosto es libre de impuestos para artículos escolares y electrónicos en Florida: aquí la lista de los 24 más baratos

Suscríbete a nuestros canales

Florida ha puesto en marcha un periodo especial para los consumidores que buscan adquirir artículos escolares sin pagar impuestos sobre las ventas.

Esta medida afecta a una amplia gama de productos relacionados con el regreso a clases, facilitando la adquisición de útiles, ropa y equipos electrónicos con exenciones fiscales que se extienden durante todo un mes.

La información proviene del portal web oficial del Departamento de Ingresos de Florida, donde se detalla la lista de objetos incluidos en esta temporada libre de impuestos y las condiciones que aplican para poder beneficiarse.

Detalles de la exención fiscal para compras escolares

Durante el mes de agosto, los residentes tienen la oportunidad de comprar productos escolares sin pagar impuestos estatales sobre las ventas.

Esta política abarca artículos como ropa y calzado para uso escolar, con un límite de precio por ítem de 100 dólares, además de mochilas, bolsas de pañales, riñoneras y bolsos.

En el segmento tecnológico, la exención cubre computadoras personales y dispositivos electrónicos para uso no comercial que cuesten hasta 1,500 dólares. Esto incluye laptops, tabletas, teclados, ratones y otros equipos relacionados.

Lista completa de útiles escolares exentos

Los útiles escolares incluidos en la exención deben tener un precio de 50 dólares o menos por artículo e incluyen los siguientes objetos:

Carpetas

Brújulas

Libros de composición

Discos de computadora

Papel de construcción

Lápices de color

Borradores

Pegamento

Loncheras

Marcadores

Cuadernos

Lápices

Plumas

Cartulina

Papel para carteles

Transportadores

Reglas

Tijeras

Grapadoras y grapas

Además, en la categoría de ayudas didácticas y juegos, con un límite de 30 dólares por artículo, se encuentran:

Tarjetas didácticas

Libros interactivos

Rompecabezas

Tarjetas de aprendizaje

Juegos de memoria

Libros de rompecabezas

Límites y condiciones de la temporada libre de impuestos

El programa establece topes máximos para que los productos sean considerados exentos. En caso de que el precio exceda ese monto, el impuesto se aplica sobre el valor total del artículo comprado.

No existe restricción en la cantidad de artículos que se pueden adquirir con este beneficio, ya que la exención se aplica individualmente a cada producto dentro de los precios estipulados.

Esta temporada libre de impuestos está diseñada para estar vigente desde el 1° hasta el 31 de agosto, ofreciendo un mes completo para que las familias reduzcan el costo de los artículos escolares en el Estado Libre de Florida.

