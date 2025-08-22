Estados de EEUU que aplican restricciones escolares para el uso de celulares: conozca la lista y las razones

Suscríbete a nuestros canales

Este año Estados Unidos (EEUU) está viviendo un gran cambio en materia educativa o, mejor dicho, en cuanto a las reglas que se están aplicando en las escuelas, lo que involucra restricciones y hasta prohibiciones.

Estamos hablando de restricciones y prohibiciones que se han aprobado o ya implementados en una gran cantidad de estados, como lo reseña el portal de Telemundo Atlanta.

Estamos hablando de 35 estados que se han dado a la tarea de tomar medidas para resolver lo que se ha convertido en un problema para la concentración de los estudiantes, entre otros aspectos negativos de gran importancia como la salud mental.

Entonces, 35 estados han aprobado leyes o reglas que limitan los teléfonos y otros dispositivos electrónicos en las escuelas.

Y, de hecho, Florida se convirtió en el primer estado en aprobar una ley de este tipo, desde 2023.

Destacan que para los alumnos esto implica nuevos rituales a la rutina escolar, como poner los teléfonos en bolsas magnéticas o casilleros especiales.

Así mismo, aunque algunos parecen estar aceptando estas nuevas reglas mejor que otros, aun genera inconformidad entre los que utilizaban estos dispositivos para su rutina de estudios, como usar la música para favorecer la concentración.

Estados que han aplicado restricciones

Los estados que ofrecen una mayor flexibilidad en cuánto al uso de celulares en los centros educativos son:

Alabama

Arizona

California

Connecticut

Delaware

Hawái

Idaho

Illinois

Maryland

Michigan

Minnesota

Mississippi

North Carolina

North Dakota

Oregón

Tennessee

West Virginia

Sus políticas a menudo permiten que los distritos escolares individuales establezcan sus propias reglas, o limitan el uso de teléfonos a momentos específicos, como el almuerzo o el recreo, o permiten excepciones por motivos educativos.

Estados que han establecido prohibiciones directas

Los teléfonos están prohibidos durante toda la jornada escolar en 18 de los estados y el Distrito de Columbia:

Arkansas

Florida

Georgia

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Nueva York

Ohio

Oklahoma

South Carolina

Texas

Utah

Virginia

Aunque, en el caso de Georgia y Florida imponen tales prohibiciones “de campana a campana” solo desde el jardín de infantes hasta el octavo grado.

