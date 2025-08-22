Descubra cuál es el aeropuerto de EEUU catalogado como el “peor” en cuanto al manejo del equipaje

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), Florida, Estados Unidos (EEUU), has estado dando de qué hablar recientemente por sus renovaciones, sin embargo, un nuevo estudio lo ha puesto en el “boca a boca” y no por buenas razones, te explicamos de qué se trata.

Estamos hablando de una clasificación bastante negativa que ha sido otorgada por la empresa de envíos Arka, como lo reseña el portal de Directorio Noticias.

Y es que Arka ha catalogado al MIA como uno de los aeropuertos con mayores reportes de pérdida de equipaje a nivel internacional.

Recordemos que el MIA es el principal centro de conexiones aéreas de EEUU hacia Latinoamérica y el Caribe.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, la metodología no proviene de una agencia oficial ni de estadísticas gubernamentales.

Esta clasificación se ha creado a través de un análisis privado que combina datos de tráfico de pasajeros y tendencias de búsqueda en internet.

¿Qué dice el estudio sobre la pérdida de maletas de MIA?

El estudio señala que en el MIA se pierden unas 306 maletas por cada millón de vuelos.

Esto equivale a unas 5.5 maletas por cada 1.000 pasajeros.

Señalan que el MIA atiende a más de 56 millones de pasajeros al año y que, con ese volumen, los errores en el manejo de equipaje generan gran repercusión.

El ranking elaborado por Arka también incluye al aeropuerto O’Hare de Chicago, al Changi de Singapur y al de Denver.

Todos han sido señalados por un volumen elevado de búsquedas en línea sobre objetos extraviados y servicios de reclamación.

Recomendaciones a pasajeros

Para los viajeros frecuentes, este estudio refuerza la necesidad de planificar con cuidado al pasar por un aeropuerto que, pese a su crecimiento, sigue cargando con problemas operativos que impactan la experiencia de viaje.

Expertos recomiendan medidas preventivas para los pasajeros:

Etiquetar correctamente el equipaje, usar rastreadores electrónicos y evitar documentar objetos de alto valor.

Por último, se puede llamar la atención sobre el hecho de que el MIA también ha aparecido en otros listados poco favorables: fue calificado como uno de los peores para conexiones y para vuelos en fechas de alto tráfico.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube