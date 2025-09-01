Abren postulaciones para becas Chevening en Reino Unido: esto es lo que se necesita para postularse

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada británica en Venezuela invita a los interesados en cursar maestrías en el Reino Unido a postularse al programa de becas Chevening para el período 2026-2027, con plazo hasta el 7 de octubre de 2025 a las 8:00 am.

Chevening es el programa internacional de becas del Gobierno británico, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido, y organizaciones asociadas.

Su objetivo es identificar y apoyar a profesionales con potencial de liderazgo que deseen contribuir al desarrollo de sus países.

El programa de becas ofrece financiamiento para cubrir todos los costos asociados con la formación académica de los beneficiaros, y también les brinda la oportunidad de participar en eventos académicos y culturales durante su estadía en el Reino Unido.

¿Cómo postularse a las becas Chevening?

Chevening busca a personas que demuestren excelencia académica, habilidades excepcionales de liderazgo, influencia y capacidad para generar cambios positivos en sus comunidades, aportando ejemplos convincentes y basados en la evidencia.

Los principales requisitos para postularse son:

Tener ciudadanía venezolana.

Haber obtenido un título de licenciatura.

Contar con al menos 2,800 horas de experiencia laboral luego de obtener una licenciatura.

Comprometerse a regresar a Venezuela durante al menos dos años después de terminar los estudios en el Reino Unido.

No haber recibido con anterioridad becas del gobierno británico.

Las postulaciones a las becas Chevening se realizan en línea a través de la página web Chevening.org, dónde es necesario completar un formulario detallado sobre la experiencia laboral, los logros académicos, la visión y metas futuras que se tengan.

El proceso incluye la presentación de documentos educativos y referencias, así como la redacción de cuatro (4) ensayos sobre diversos temas. Por lo que, el tiempo necesario para enviar la postulación varía en cada caso.

En este sentido, se recuerda que la convocatoria de este año cerrará el martes 7 de octubre de 2025 a 8 de la mañana.

