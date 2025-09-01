Asistencia alimentaria en Estados Unidos: guía para indocumentados que buscan ayuda

Suscríbete a nuestros canales

Si tienes problemas para conseguir los alimentos que necesita para tu familia, existen programas y recursos para ayudarte a obtener alimentos en los Estados Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos tiene programas como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, el antiguo programa de los cupones de alimentos.

Este programa proporciona beneficios mensuales para adquirir alimentos con los que comprar alimentos en supermercados y tiendas.

Requisitos y cómo aplicar al programa SNAP

Para ser elegible para el programa SNAP y recibir sus beneficios, es necesario cumplir con los criterios de su estado, que incluyen límites de ingresos y otros factores como los ahorros que tenga.

Los datos sobre los límites de ingresos se actualizan anualmente, por lo que es importante que consultes la tabla de límites de ingresos vigente para saber si puedes solicitar el programa.

Para iniciar el proceso de solicitud de SNAP, contacta a la oficina local de su estado. Los métodos para aplicar pueden variar, ya que algunos estados aceptan solicitudes en línea, por correo, por fax o en persona.

Es posible que deba asistir a una entrevista antes de que se aprueben sus beneficios.

Programas que ofrecen comida gratis

Bancos de alimentos y despensas de alimentos: Estas organizaciones sin fines de lucro distribuyen alimentos a quienes los necesitan.

Para encontrar un banco de alimentos cercano, visite el sitio web de Feeding America.

WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños): Este programa ofrece alimentos nutritivos, educación en salud y apoyo a mujeres embarazadas, nuevas madres y niños pequeños de bajos ingresos.

Programa Nacional de Almuerzos Escolares: Las escuelas ofrecen almuerzos a bajo costo o gratuitos a los estudiantes. Su hijo puede calificar para este programa según el nivel de ingresos de su hogar.

¿En cuál de las ayudas alimentarias pueden aplicar los inmigrantes indocumentados?

Aunque los inmigrantes sin documentos no suelen calificar para programas federales de ayuda alimentaria en EE. UU. como SNAP, existen otras alternativas y ayudas a las que pueden recurrir para obtener comida.

Bancos de alimentos y despensas

Programas para niños y familias, como el WIC

Programas estatales y locales

Organizaciones sin fines de lucro

