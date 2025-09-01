Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 1 de septiembre, Estados Unidos (EEUU) celebra el Día del Trabajo, que además marca el cierre no oficial del verano.

Aunque en sus inicios tuvo un carácter laboral y reivindicativo, para los estadounidenses es una jornada de descanso con reuniones familiares, actividades al aire libre, celebraciones comunitarias, entre otros.

De acuerdo con el reporte de medios locales, al ser un feriado nacional, las oficinas gubernamentales, escuelas, tribunales, bibliotecas y el servicio postal (USPS) permanecerán cerrados.

La Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ tampoco tendrán operaciones, y la mayoría de los bancos no abrirán sus sucursales, aunque seguirán disponibles los cajeros y plataformas digitales.

Labor Day: los horarios y cierres que debes saber en California

Costco no abrirá sus puertas.

Sam’s Club operará de 8:00 am a 6:00 pm para miembros Plus y de 10:00 am a 6:00 pm para los Club.

Walmart mantendrá su horario regular.

Target, Trader Joe’s y Aldi abrirán con horarios ajustados según la sucursal.

JCPenney abrirá de 10:00 am a 6:00 pm.

TJ Maxx, Marshall’s y HomeGoods cerrarán más temprano, a las 8:00 pm.

Las cadenas de farmacias como CVS y Walgreens funcionarán, aunque en varias sucursales habrá horarios reducidos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales.

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube