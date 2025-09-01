Salud en Estados Unidos: guía sobre las opciones y cuándo puedes inscribirte en Medicare

Suscríbete a nuestros canales

La salud no es un asunto que deba retrasarse, por esta razón es importante que las personas elegibles que están interesadas en beneficiarse por medio de Medicare entiendan las etapas de inscripción para que puedan hacerlo en el momento ideal.

Recordemos que Medicare es un seguro de salud que está diseñado para ayudar a cubrir los costos médicos de las personas mayores y de algunas personas con discapacidades.

Particularmente para todas las personas mayores de 65 años, también cubre a personas menores de ese rango, pero que presentan ciertas discapacidades o ciertas enfermedades

Se divide en varias partes:

Parte A (Seguro de hospital): Cubre estadías en hospitales, cuidados en un centro de enfermería especializada, cuidados de hospicio y cuidados de salud a domicilio.

Parte B (Seguro médico): Cubre servicios médicos (como visitas al médico), equipos médicos duraderos y algunos servicios preventivos.

Parte C (Medicare Advantage): Son planes privados que combinan la Parte A y la Parte B, y a menudo incluyen la cobertura de medicamentos recetados.

Parte D (Cobertura de medicamentos recetados): Ayuda a cubrir el costo de los medicamentos.

Medicare cuenta con diferentes fases de inscripción y debe tener claro cómo funciona cada una, ya que entender las fechas es fundamental para:

Evitar penalizaciones, tener acceso a los mejores planes y evitar brechas en la cobertura.

A continuación, le explicamos cómo funcionan los periodos de inscripción y quiénes deben aprovecharlos.

Periodos de inscripción Medicare

Primera etapa de inscripción Medicare:

Está destinada a aquellos que cumplen 65 años durante el 2025.

Se explica que el período de inscripción inicial de Medicare dura siete meses:

Tres meses antes de tu cumpleaños número 65, el mes de tu cumpleaños y los tres meses posteriores.

Inscribirse durante este período le permite asegurar su cobertura de Medicare Parte A (hospitalizaciones) y Medicare Parte B (servicios médicos) a tiempo.

Indican que, mientras más pronto se registre, más rápido comenzará su cobertura.

Segunda etapa: GEP

Estamos hablando del Período General de Inscripción (GEP), que se habilita entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año.

Destinado para la inscripción de las Partes A y B de Medicare, quienes se inscriben en esta etapa deben esperar hasta el 1 de julio para empezar su cobertura.

Pero ese no es el único inconveniente de no aprovechar la primera etapa, que es la oficial.

Señalan que es probable que reciba una penalización de por vida en las primas de la Parte B, lo que incrementará sus costos.

Tercera etapa: para realizar cambios

Nos referimos a la Inscripción abierta de Medicare, la cual consta de dos partes:

Período de Inscripción Anual (PEA):

Da inicio entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre de 2025 y se activa para que los beneficiarios pueden:

- Cambiar de Medicare Original a Medicare Advantage.

- Modificar sus planes de medicamentos recetados o volver a Medicare Original.

Debe saber que, para este caso, la nueva cobertura comienza el 1 de enero de 2026.

Inscripción Abierta de Medicare Advantage (MA OEP)

Se lleva a cabo desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo, en esta convocatoria los beneficiarios pueden cambiar de un plan de Medicare Advantage a otro, aunque sin regresar al Medicare Original.

Los cambios realizados en este periodo entran en vigor el primer día del mes después de realizar la inscripción.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube