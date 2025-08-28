Pagos del Seguro Social en EEUU: fechas en las que los beneficiarios del SSI y SSDI recibirán su dinero en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social en Estados Unidos (SSA) tiene programado un calendario con las fechas de pago mes a mes, descubra cuándo los beneficiarios del SSI y del SSDI recibirán sus pagos.

En el caso de los que reciben pagos por concepto de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), se supone que deben realizarse el envío el 1ro de septiembre, ya que se estipula que el ingreso debe enviarse el primer día del mes.

Sin embargo, en el caso de septiembre, el SSI se pagará por adelantado debido al feriado federal de este 1ro de septiembre, que celebra el Labor Day (Día del Trabajador).

Por lo que los beneficiarios del SSI recibirán sus pagos para el último día hábil del mes anterior, es decir, este viernes 29 de agosto.

Tenga en cuenta que el monto máximo federal del SSI es de:

$963 al mes para una persona soltera.

$1,445 al mes para una pareja.

Envío de pagos SSDI en septiembre

Mientras que los beneficiarios del Seguro por Incapacidad (SSDI) volverán a contar, como está establecido en el calendario, con cuatro fechas de pago, dependiendo de las fechas de nacimiento o de ciertos factores.

3 de septiembre:

Primero recibirán aquellos que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o si reciben SSI y SSDI al mismo tiempo.

En estos casos entonces su depósito llegará el miércoles 3 de septiembre, independientemente de su fecha de nacimiento.

10 de septiembre:

Se envía el pago a aquellos que nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

17 de septiembre:

Se envía el pago a aquellos que nacieron entre el 11 al 20 de cualquier mes.

24 de septiembre:

Se envía el pago a aquellos que nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Los montos de pago varían dependiendo de tus ganancias promedio a lo largo de su vida laboral y de los impuestos que haya pagado al Seguro Social.

Ahora, el promedio del SSDI es de alrededor de $1,600 dólares.

El monto máximo que una persona puede recibir es considerablemente más alto, superando los $3,600 dólares mensuales, aunque solo una pequeña parte de los beneficiarios alcanza esa cifra.

