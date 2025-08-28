Nueva York: este es el salario promedio que recibe un taxista en Manhattan

Suscríbete a nuestros canales

Los taxistas de la Gran Manzana obtienen un ingreso anual promedio de unos $40.630, una cifra que refleja la dinámica de un mercado laboral altamente variable.

Sin embargo, este promedio es solo una parte de la historia, ya que las ganancias por hora varían drásticamente según la ubicación, la experiencia y las horas trabajadas.

Conductores en áreas con alta demanda, como el distrito de Queens, reportan salarios por hora de hasta $43.97, una cifra que supera con creces la media.

Por otro lado, quienes trabajan en el Bronx perciben un ingreso más bajo, con un promedio de $21.89 por hora.

Esta disparidad demuestra que la ubicación geográfica dentro de la ciudad juega un papel crucial en los ingresos de un taxista.

Por su parte, un informe de la plataforma de empleo Indeed, actualizado a julio de 2025, revela que los taxistas neoyorquinos ganan un promedio de $26.26 por hora, cifra que supera el promedio nacional en un 31%.

La plataforma calculó este dato a partir de las ofertas de trabajo publicadas en los últimos 36 meses.

Los ingresos de estos profesionales dependen en gran medida de su esfuerzo individual y la estrategia de trabajo que adopten.

Factores como la cantidad de horas que un taxista pasa al volante, las propinas que recibe de sus clientes y la competencia con las aplicaciones de transporte como Uber y Lyft influyen directamente en su salario final.

En un sector tan competitivo, los taxistas que demuestran mayor experiencia y aprovechan las horas pico logran superar las cifras promedio y asegurar una mejor calidad de vida, reseña Diario AS.

¿Cuál es el salario promedio de un taxista en cada condado de Nueva York?

Los salarios por hora para los taxistas varían notablemente según la ubicación en el estado de Nueva York:

Queens: Ganan el salario más alto, con un promedio de $43.97 por hora.

Brooklyn: Obtienen un promedio de $33.57 por hora.

Manhattan: Su salario promedio se sitúa en $26.26 por hora.

Bronx: Ganan $21.89 por hora.

Kingston: El salario promedio baja a $18.59 por hora.

Riverhead: Los conductores reciben un promedio de $17.30 por hora.

Buffalo: Ganan $16.82 por hora.

Cortland: Su salario es de $16.37 por hora.

Hudson: Los taxistas perciben $16.25 por hora.

Taxistas prometen paralizar Nueva York si entran en funcionamiento los robotaxis

Los taxistas de la Gran Manzana prometen una huelga masiva y el cese de operaciones en toda la ciudad si las autoridades dan luz verde a los vehículos autónomos.

El sindicato de conductores de taxis anunció que tomarán medidas drásticas si los robotaxis comienzan a operar en las calles neoyorquinas, ya que consideran que esta tecnología representa una seria amenaza para sus empleos y su futuro.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube