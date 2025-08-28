Hoteles de Caracas ofrecen full day en vacaciones: conoce las opciones y precios

Suscríbete a nuestros canales

Disfrutar un día de piscina o full day en Caracas, bien sea en temporada de vacaciones o durante el año, es posible en los hoteles de la ciudad que ofrecen este servicio.

El costo del esparcimiento por un día incluye algunos beneficios.

La opción más económica para pasar un full day es en el Círculo Militar, en la piscina de El Laguito. Para disfrutar de la piscina y de las instalaciones, el costo de la entrada para niños es $ 5 y para adultos $ 7. Funciona de martes a viernes de 10:00 am a 5:00 pm y sábados y domingos de 10:00 am a 6:00 pm.

El Hotel Continental Altamira ofrece el servicio de full day, que incluye una toalla, cocktail de bienvenida sin alcohol, un snack solo para adultos que puede ser tequeños o costillas barbecue.

El full day cuesta $ 25 por cada adulto y $ 15 por cada niño, de dos a 11 años de edad.

“En el hotel del restaurante el visitante o la familia pueden realizar consumos”, dijo Yoselin De La Cruz, recepcionista del hotel.

Precisó que el horario del full day es de 9:00 am a 6:00 pm, de martes a domingo. El estacionamiento está incluido en la tarifa.

Para disfrutar del servicio no hay que realizar reservaciones. La gente viene por full day mayormente el fin de semana.

Opciones de full day cinco estrellas en Caracas

La agente de Reservaciones del hotel CCT Caracas, Daresi Mata, indicó que el Day Pass en el hotel incluye, además del disfrute de la piscina, una habitación sencilla de 9:00 am a 5:00 pm.

El visitante tiene derecho a snack y bebidas, toalla, y ticket de estacionamiento. El costo por dos personas es $ 110 y se debe reservar con dos días de anticipación.

El JW Marriott Hotel también ofrece el full day en el horario de 7:00 am a 7:00 pm. Incluye acceso a la piscina y a todas las instalaciones del hotel, coctel de bienvenida, toalla, una habitación sencilla de 7:00 am a 8:00 pm, wifi, almuerzo tipo snack.

“El costo del full day es $ 135 por dos personas, más IVA. Pueden llamar para reservar y pagar al momento del check in y reservar por WhatsApp”, dijo Andrea González, del área de Reservaciones del hotel.

La supervisora de Reservas del Hotel Eurobuilding, Reishell Reyes, indicó que el full day incluye una habitación disponible de 9:00 am a 6:00 pm y disfrute de la piscina de 10:00 am a 6:00 pm.

“Una opción de alimento por persona según menú que se le entrega al ingresar al área de la piscina, normalmente son snacks como hamburguesa o pizza individual pequeña, una bebida entre agua, refresco o cerveza nacional”, dijo.

El costo del full day es $ 135 por persona, $ 155 por dos personas, $ 175 por tres y $ 195 por cuatro.

