Cheque de estímulo en Nueva York: así será la distribución de pagos a los beneficiarios elegibles de STAR

El estado de Nueva York comenzó a enviar los cheques de estímulo a los residentes elegibles por el Programa de Alivio de Impuestos Escolares (STAR).

Según una publicación de Marca USA, la iniciativa busca aliviar la carga financiera a los propietarios de viviendas.

La oficina de la gobernadora Kathy Hochul anunció que los residentes elegibles pueden recibir cientos de dólares a través de un reembolso en los impuestos a la propiedad.

¿Cuáles son los requisitos para ser elegible?

El programa STAR tiene dos opciones: Basic STAR y Enhanced STAR (E-STAR). Para el primero, no hay un requisito de edad y el ingreso del hogar debe ser de $500.000 o menos.

Para el segundo, el solicitante o su cónyuge debe tener 65 años o más, y el ingreso total no debe superar los $107.300.

¿Cómo rastrear tu cheque STAR?

El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York habilitó una herramienta en línea para que los residentes puedan rastrear su cheque.

Los usuarios solo deben visitar el sitio web y buscar el "Cronograma de emisión de Créditos STAR". En esta herramienta, pueden seleccionar su condado, distrito escolar y ciudad para verificar la información.

