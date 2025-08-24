Beneficios SNAP en Texas: estas son las personas que recibirán su pago hasta el 28 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Desde partir de este 25 de agosto, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas, Estados Unidos (EEUU), realizará su última ronda de pagos del mes para las personas de bajos ingresos o en situación de necesidad.

Siendo el programa de asistencia alimentaria más grande de EEUU, ayuda a las personas a poner comida en la mesa durante todo el año.

Los ingresos son depositados en una EBT asignada en Texas, Lone Star, la cual permite comprar alimentos básicos como frutas, verduras, proteínas, grasas y carbohidratos, siempre que no estén calientes.

Recordemos que, el monto asignado, depende principalmente del número de personas que dependen del hogar, el tabulador actual se maneja de la siguiente forma:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1.158

Tamaño del hogar 6: $1.390

Tamaño del hogar 7: $1.536

Tamaño del hogar 8: $1.756

+ $219 por cada persona adicional.

Beneficiarios que reciben la última semana de agosto

Todo beneficiario o solicitante de SNAP debe tener presente que cada estado tiene fechas diferentes de pago.

En Texas los pagos se entregan del día 1 al 28, todos los meses del año.

Por otra parte, deben tener claro que los días de pago exactos para los beneficiarios suelen estar definidos, en casi todos los territorios de EEUU, según la terminal de su número de caso SNAP, o Grupo de Determinación de Elegibilidad, conocido como EDG.

En el caso de Texas, se toman en cuenta los últimos dos números del EDG.

En esta oportunidad, el portal de Marca America señala que estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP hasta el 25 al 28 de julio:

Terminales del 86 al 88: lunes 25 de agosto

Terminales del 89 al 92: martes 26 de agosto

Terminales del 93 al 95: miércoles 27 de agosto

Terminales del 96 al 99: jueves 28 de agosto

