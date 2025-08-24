Miami: empleo a tiempo completo con salario de hasta $1.500 a la semana, estos son los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que residen en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), y conocen sobre cierto oficio pueden postularse para la siguiente vacante laboral, descubra cuál es la naturaleza del puesto.

En esta oportunidad el empleador es Chic Hair by Jacky, un salón de belleza de alta calidad y con una amplia gama de servicios.

Son expertos en coloración, alisados, cortes y peinados, extensiones y tratamientos capilares.

Aunque, también ofrecen servicios de manicura, pedicura, y servicios de depilación facial.

“En Chic Hair by Jacky, Somos un salón dinámico y en crecimiento, dedicado a brindar servicios de primera clase en un ambiente acogedor y creativo”, indican.

La propuesta de empleo fue publicada en el portal especializado de Indeed.

Sobre la propuesta en Chic Hair by Jacky

En Chic Hair by Jacky esrtán en la búsqueda de un/a “Estilista profesional”.

Se trata de un puesto a full jornada en 7930 NW 36th Street, Doral, FL 33166.

“Buscamos un estilista talentoso y apasionado para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá buen ojo para los detalles, talento para la creatividad y un compromiso con un servicio al cliente excepcional. Será responsable de brindar una gama de servicios capilares, incluyendo corte, coloración y peinado, garantizando una experiencia positiva para nuestros clientes”, señalan en la propuesta.

Más específicamente, la persona contratada deberá:

Realizar cortes de cabello, tratamientos de coloración y peinado según las preferencias de los clientes y las tendencias actuales.

Brindar asesoramiento profesional sobre productos para el cuidado y peinado capilar.

Mantener un puesto de trabajo limpio y organizado.

Forjar y mantener relaciones sólidas con los clientes para fomentar la fidelidad.

Mantenerse al día con las últimas tendencias y técnicas en peluquería.

Cumplir con todas las normas de salud y seguridad.

Requisitos para obtener el empleo + Salario

Licencia de cosmetología vigente.

Experiencia comprobable como estilista o en un puesto similar.

Dominio de diversas técnicas de corte, coloración y peinado.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo.

La empresa ofrece un salario que va desde los $500 a los $1.500 por semana, también contará con parking gratuitos y oportunidad de avanzar profesionalmente.

Si considera que cumple con lo necesario y desea conseguir el empleo, puede postularse en el siguiente enlace: Estilista Profesional - Doral, FL 33166 - Indeed.com.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube