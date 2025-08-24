Tormenta tropical Fernand en el Atlántico: ¿Afectará a EEUU? Esto dice el pronóstico sobre su recorrido

Suscríbete a nuestros canales

El monitoreo de los sistemas tropicales que se van formando en el Atlántico durante la temporada de huracanes no se detiene, ahora se está vigilando la formación de una nueva tormenta tropical, descubra si esta representa riesgos para Estados Unidos (EEUU).

Resulta que, durante la jornada del sábado, el Atlántico registró la formación de “Fernand”, el sexto evento con nombre de la actual temporada, como lo reseña el portal de Infobae.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, el sistema se desarrolló a más de 600 kilómetros al sur-sureste de Bermudas y los análisis prevén que continúe desplazándose sobre aguas abiertas.

En su último reporte se dio a conocer que Fernand alcanzó rápidamente la categoría de tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

¿Cuál es la situación de Fernand?

El área de influencia del sistema permanece alejada de zonas habitadas, situándose el centro a más de 400 millas de Bermudas y desplazándose hacia el norte a una velocidad de 24 kilómetros por hora.

Vale la pena destacar que no se emitieron alertas ni advertencias para la población costera, ni para el archipiélago más cercano, debido a la ausencia de factores que pudieran desviar la tormenta hacia el continente y su ubicación remota.

De hecho, el pronóstico emitido por el NHC indica que Fernand se mantendrá en mar abierto y pasará muy al este de las Bermudas, lo que descarta impactos directos sobre la isla.

Las condiciones meteorológicas, tanto locales como regionales, seguían estables por hoy, reforzadas por la ausencia de alertas costeras y la amplia distancia entre el centro de la tormenta y núcleos urbanos.

Trayectoria de la tormenta tropical: ¿Afectará EEUU?

En cuanto a sus perspectivas para los próximos días, el equipo de NEXT Weather de CBC y el NHC coinciden en que el patrón de movimiento de Fernand permanece sobre el océano, lejos de cualquier territorio continental o insular.

En los próximos días, la tormenta seguirá sobre aguas cálidas y con escasa cizalladura de viento, condiciones que favorecen su intensificación durante las próximas 48 horas.

En ese lapso se prevé que podría alcanzar categoría de huracán mínimo a partir del lunes, aunque manteniéndose bien al este de Bermudas y otras zonas habitadas.

Al avanzar hacia el Atlántico norte, la tormenta encontrará en aguas más frías y condiciones atmosféricas menos favorables, lo que facilitará su debilitamiento y disipación en pocos días.

Todos los reportes coinciden en que no habrá repercusiones en tierra ni en rutas marítimas principales, y el monitoreo se mantendrá exclusivamente preventivo.

Las previsiones muestran que Fernand perderá fuerza antes de acercarse a Nueva Escocia o Terranova.

Es decir, todo parece indicar que este sistema permanecerá como un fenómeno de mar abierto, sin alteraciones relevantes en la vida diaria de las costas atlánticas, ni lluvias, ni oleajes significativos más allá de lo habitual en tormentas de este tipo.

