Netflix se llena de amor: la exitosa comedia romántica “Nadie quiere esto” regresa con su segunda temporada

Netflix anunció oficialmente el estreno de la segunda temporada para el 23 de octubre, revelando imágenes exclusivas en Instagram que adelantan nuevos conflictos románticos. La comedia, que ocupó semanas en el top de visualizaciones, promete profundizar en la química entre Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody).

La sinopsis oficial detalla: “El desafío ahora no es solo enamorarse contra todo pronóstico, sino permanecer juntos a pesar de todo”. Tras superar obstáculos iniciales, la pareja enfrenta nuevas tensiones al unir familias y estilos de vida opuestos. Variety destaca la incorporación de Leighton Meester como Abby, la némesis escolar de Joanne ahora reconvertida en mamá influencer, junto a nuevos actores como Miles Fowler y Arian Moayed que enriquecen el conflicto.

Inspiración en historia real

La serie nace del romance real entre la creadora Erin Foster y su esposo Simon (rabino). Tras conocerse en un gimnasio de Los Angeles en 2018, decidieron comprometerse en un año y casarse en 2019 con ceremonia judía tradicional. Erin se convirtió al judaísmo reformista, experiencia que refleja el personaje de Bell. Esta autenticidad conecta con audiencias: “La ficción captura la esencia de elegir amor sobre diferencias”.

La primera temporada se mantuvo en ranking global de Netflix gracias a su balance entre comedia y drama romántico. Con 10 episodios confirmados, la nueva entrega explorará temas como adaptación cultural y redes sociales, según avances de Entertainment Weekly. La producción coincide con el auge de comedias románticas inteligentes en streaming, posición que Forbes atribuye a su capacidad para “modernizar clichés con profundidad emocional”.

