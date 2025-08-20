Gloria Estefan revela el secreto de sus 50 años de fama: un consejo lo cambió todo

Suscríbete a nuestros canales

Gloria Estefan recuerda vívidamente su primer encuentro con Emilio Estefan: “Llevaba shorts bien cortos, tenía muy buenas piernas, tocaba el acordeón — parecía desnudo”. Su reencuentro en una boda donde él interpretaba The Hustle fue crucial: “¡Ven a cantar con la banda!”, le insistió. Emilio visualizó el potencial único de Gloria: “Creía que había un sonido para la nueva generación bilingüe”. Juntos rompieron barreras con Conga (1985), primer éxito latino en top 10 del Billboard Hot 100, ahora en el Salón de la Fama del Grammy. Gloria acumula 29 temas en Hot 100 (3 en #1) y 31 en Hot Latin Songs (15 #1). Mi Tierra (1993) permaneció 58 semanas en #1, un récord histórico.

El consejo que cambió la historia

Estefan revela que su abuela fue clave en su decisión de unirse a la música profesionalmente. Tras rechazar inicialmente la invitación de Emilio Estefan para unirse a su banda, su abuela le advirtió: "No vas a ser feliz en la vida si no compartes tu don", añadiendo contundentemente: "Escúchame a mí y no a tu madre". Este consejo, dado cuando Gloria era una estudiante universitaria de 18 años con dos trabajos, la impulsó a aceptar la propuesta de Emilio "por diversión", un momento que marcaría el inicio de su leyenda. La abuela, cuya identidad no se detalla en los reportes, percibió el talento excepcional de su nieta incluso cuando la propia Gloria dudaba de su camino.

Legado que inspira generaciones

Shakira confiesa: “Gloria era mi ejemplo… me ayudó a traducir mis letras para Laundry Service”. Cyndi Lauper agrega: “Lo que hizo fue revolucionario: influyó en música, gastronomía y moda”. Camila Cabello la define como “heroína y pionera”. Sony Music Latin —su casa discográfica— la celebra como “ícono mundial con talento infinito”, destacando su relación de décadas basada en “profesionalismo, pasión y respeto”.

Madre de dos y abuela devota, Gloria ahora elige proyectos que no la alejen de su familia: “¿Me va a hacer perder partes de la vida de mi nieto?”. Prefiere conciertos esporádicos sobre giras exhaustivas: “He trabajado muy duro para seguir así”. Actualmente crea canciones para BASURA, musical de Broadway sobre una orquesta paraguaya que transforma desechos en instrumentos, proyecto que desarrolla junto a su hija Emily.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube