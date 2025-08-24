El gran secreto de Labor Day: ¿por qué EEUU no celebra el feriado en mayo?

Suscríbete a nuestros canales

El feriado de Labor Day se celebra anualmente el primer lunes de septiembre. Este 2025, la festividad se conmemorará el próximo lunes, 1 de septiembre.

Según una publicación en Telemundo, este día es significativo porque el país reconoce la ardua labor de millones de trabajadores en todos los sectores.

¿Por qué EEUU no lo celebra el 1 de mayo?

La razón por la que EEUU no celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo se remonta a la Guerra Fría.

En esa época, el país quiso distanciarse de las naciones comunistas que celebraban la fecha. En su lugar, el gobierno estadounidense estableció otros feriados como el "Día de la Lealtad".

¿Quiénes son los creadores de esta festividad?

La conmemoración del Día del Trabajador se le atribuye a los sindicatos de trabajadores y a los movimientos laborales.

Por esta razón, el feriado tiene un gran significado, ya que se celebra el esfuerzo y las contribuciones de la fuerza laboral estadounidense, una de las más grandes del mundo.

¿Cómo fue la huelga de Chicago?

El 1° de mayo de 1886, un gran grupo de trabajadores manifestaron en las calles de Chicago para exigir una reducción de su jornada laboral a ocho horas.

Este movimiento se conoció como el Motín de Haymarket y llevaron a varios enfrentamientos físicos con las autoridades.

