Prohibición de celulares en escuelas de EE.UU.: estas nuevas y contundentes medidas sorprenden a los estudiantes

Varias instituciones educativas en Estados Unidos comenzaron a adoptar una medida radical para controlar el uso de teléfonos celulares entre los estudiantes. Esta iniciativa requiere que los estudiantes guarden sus teléfonos en fundas especiales o "pouches" que impiden su uso hasta que finaliza la jornada escolar.

La implementación de esta política creció significativamente desde principios de 2024, extendiéndose a lo largo del país. Las escuelas que usan el bloqueo físico de los dispositivos durante el horario escolar va desde la costa este hasta la costa oeste, con estados como Connecticut, Alaska, Maine y Utah.

¿Por qué la medida?

La decisión de implementar esta medida responde a las preocupaciones de los docentes sobre las distracciones que generan los teléfonos en las aulas. Estas mismas interrumpen las lecciones, fomentan el bullying cibernético y disminuyen la interacción social entre los estudiantes.

Según CBS News, empresas como Yondr producen estas fundas, que utilizan tecnología de bloqueo magnético para asegurar que los teléfonos permanezcan inactivos durante las horas de clase.

Aunque los estudiantes mantienen la posesión física de sus dispositivos, estos son inaccesibles hasta que los desbloquean en estaciones designadas al final del día escolar.

Implementación

Varios distritos escolares decidieron implementar esta estrategia. En Connecticut, las escuelas medias de New Britain comenzaron a exigir el uso de estos pouches a partir de enero.

En Alaska, tres escuelas del distrito Mat-Su prohiben el uso de celulares por completo desde agosto de 2024. Asimismo, el distrito MSAD 75 en Maine aprobó el bloqueo de celulares para secundaria y preparatoria desde junio de 2025.

El Distrito Escolar de Park City en Utah aplicará esta medida para estudiantes de grados 6 a 12.

Además, en ciudades como Seattle, Washington, y New Haven, Connecticut, implementan estas fundas en varias escuelas, reflejando una tendencia creciente hacia el control del uso de tecnología en el ámbito educativo.

