¿Es este el fin de Netflix? Arlington Heights da un golpe al bolsillo de los consumidores

Suscríbete a nuestros canales

La junta municipal de Arlington Heights aprobó un nuevo impuesto del 5% sobre los servicios de streaming y decidió mantener un impuesto del 1% sobre los comestibles.

La votación para el impuesto al streaming resultó en 7 votos a favor y 2 en contra, mientras que la junta aprobó el impuesto a los comestibles con un margen de 6 a 3, según Telemundo Chicago.

Argumentos

Los funcionarios argumentaron que sin estos impuestos, el aumento en los impuestos a la propiedad podría haber llegado hasta un 8,25% para compensar la pérdida de ingresos.

Esto se debe a que se estima en aproximadamente 2,5 millones de dólares anuales debido a la disminución de suscriptores de cable.

El nuevo impuesto al streaming busca financiar la incorporación de una quinta ambulancia a la flota del municipio, y se espera que genere aproximadamente 480 000 dólares en ingresos anuales.

Otros impuestos

Este impuesto es similar al que los residentes ya pagan por el servicio de televisión por cable o satélite, y lo aplicarán a cada suscripción de streaming.

Por ejemplo, una suscripción anual a Disney Plus de 159,99 dólares pagaría un impuesto de alrededor de 8 dólares, mientras que el servicio sin publicidad de Netflix generaría un impuesto de 10,79 dólares.

Comestibles

El estado de Illinois recauda actualmente el impuesto sobre los comestibles, y lo transferirá a los municipios a partir del 1 de enero.

Más de 360 comunidades decidieron mantener este impuesto, el cual fue suspendido temporalmente en julio de 2022 debido a la inflación. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció que eliminará este impuesto el 1 de enero de 2026, conforme a las disposiciones del nuevo presupuesto fiscal.

Según la ley estatal, se aplica el impuesto a los alimentos no consumidos en el establecimiento donde se compran, salvo excepciones como los alimentos adquiridos a través del programa SNAP.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube