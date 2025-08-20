Los cinco estados con más robos de vehículos en EE.UU.: California en la lista

Suscríbete a nuestros canales

En el 2024, Estados Unidos reportó un total de 850,708 vehículos, mientras que en 2023, la cifra fue de 1,020,729 robos, lo que representó una disminución de casos.

Para este año, General Motors implementó un nuevo software en los modelos del 2020 al 2024 con la idea de evitar el robo de más vehículos en cinco de los estados que más presentan denunciadas.

¿Cuáles son los cinco estados con más robos en EE.UU.?

Un informe reciente del Highway Loss Data Institute (HLDI) señaló los estados donde se portan más casos de este tipo, los cuales son:

California. Tennessee. Misisipi. Maryland. Texas.

De acuerdo a su estudio, en marzo de 2024 se contabilizaron 18,3 reclamos por cada 1.000 autos asegurados.

En cuanto a los vehículos más robados, el instituto destacó que los "muscle cars", que son carros conocidos por su gran potencia y rendimiento, son frecuentemente el objetivo de robos.

Esto se debe a que los ladrones suelen sentirse atraídos por autos que tienen un alto rendimiento.

Cabe destacar que el HLDI informó que los vehículos que recibieron una actualización de software tienen un 52 % menos de probabilidades de ser robados en comparación con aquellos que no han sido actualizados.

Por otro lado, Matt Moore, director de operaciones de HLDI, enfatiza la importancia de que los propietarios que aún no han realizado esta actualización lo hagan sin demora.

Según él, actualizar el software es la mejor medida que pueden tomar para proteger sus vehículos contra el robo.

