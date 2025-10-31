Trump se pronuncia sobre supuestos preparativos militares contra Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una respuesta contundente este viernes, cuando fue confrontado sobre la posibilidad de incursiones militares dentro de Venezuela.

Según la agencia EFE, los informes detallados de medios como The Wall Street Journal y The Miami Herald afirman que existen planes para ejecutar operaciones en instalaciones venezolanas, posiblemente con un calendario de "días o incluso horas".

No obstante, la postura oficial de Trump, expresada a bordo del Air Force One, contradice lo publicado por ambos medios.

¿Qué dijo Trump sobre Venezuela?

Al ser consultado por periodistas sobre la veracidad de los reportes de una inminente acción militar terrestre en Venezuela, el mandatario estadounidense se limitó a un simple "no", "no es cierto", sin ofrecer más detalles.

Este rechazo categórico contrasta notablemente con sus propias declaraciones de la semana anterior, donde sugirió que la operación militar, que incluye el despliegue de un grupo naval liderado por el portaaviones Gerald R. Ford, podría expandirse hacia objetivos en "la tierra".

La Casa Blanca, a través de la secretaria adjunta de prensa Anna Kelly, también desmentió previamente la información, insistiendo en que cualquier anuncio de tal magnitud corresponde únicamente al presidente.

Otros detalles sobre los presuntos preparativos militares

Las informaciones filtradas por medios estadounidenses indican que la planificación busca objetivos militares en Venezuela.

Además, el presidente Trump ya había confirmado previamente la autorización para que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) lleve a cabo operaciones encubiertas en el territorio.

Críticas de la ONU para EEUU

Las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe provocaron una fuerte objeción por parte de las Naciones Unidas.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, acusó a la Administración Trump de haber "violado el derecho internacional" con las incursiones en el mar.

El comisionado exigió el cese de tales operaciones, enfatizando que su "creciente coste humano, son inaceptables". Las críticas se centran en el uso de fuerza letal en lugar de interdicción, captura y procesamiento legal.

