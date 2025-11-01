Nocturneando 2025: conoce la programación para este 01 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Ya se acerca la novena ddición de NocturneAndo en el municipio Chacao y la alcaldía difundió la programación cultural y musical que estará disponible de forma gratuita.

A través de sus redes sociales, la alcaldía de Chacao compartió una publicación con la programación para este 01 de noviembre con la celebración de la novena edición del evento.

Programación de Nocturneando 2025

De acuerdo con la programación difundida, NocturneAndo contará con varios puntos y diferentes eventos y actividades.

Tarima Pop Rock (Calle Cecilio Acosta)

6pm Trabuco Contrapunto

7:30pm Poker

9pm Criollo House

Tarima Tropical (Calle Arturo Uslar Pietri / Elice)

5:30pm Big Band Infantil Núcleo Chacao

7pm Juan Miguel

9pm Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar, invitado Joseph Amado

11pm Diveana

Tarima Alternativa (final calle Ávila con calle Miranda)

4pm Joan Paduany

5:45 pm Maleh

7pm El Otro Polo

8:30pm Raymond Mariño y Sebas Iribarren

10pm Cayiao

Micro teatral en NocturneAndo 2025

(Artesanos Chacao / calle Páez): Sister Hong de Carlos Castillo, dirigido a un público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm, 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm y a las 8:45 pm.

de Carlos Castillo, dirigido a un público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm, 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm y a las 8:45 pm. Restaurante El pulpo Gallego (calle Páez): Los bellos pagan a paralelo de Morris Merente, público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm, 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm y a las 8:45 pm.

de Morris Merente, público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm, 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm y a las 8:45 pm. Pinos Bar (calle Páez): Guardería para mujeres , de Jonathan Romero, público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm a 8:45 pm.

, de Jonathan Romero, público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm a 8:45 pm. Tasca Amelino (calle Páez): Mentiras el No Musical, funciones: 6:15 pm, 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm y a las 8:45 pm.

