Nocturneando 2025: conoce la programación para este 01 de noviembre

Ya se acerca la novena ddición de NocturneAndo en el municipio Chacao y la alcaldía difundió la programación cultural y musical que estará disponible de forma gratuita.
A través de sus redes sociales, la alcaldía de Chacao compartió una publicación con la programación para este 01 de noviembre con la celebración de la novena edición del evento.
Programación de Nocturneando 2025
De acuerdo con la programación difundida, NocturneAndo contará con varios puntos y diferentes eventos y actividades.
Tarima Pop Rock (Calle Cecilio Acosta)
- 6pm Trabuco Contrapunto
- 7:30pm Poker
- 9pm Criollo House
Tarima Tropical (Calle Arturo Uslar Pietri / Elice)
- 5:30pm Big Band Infantil Núcleo Chacao
- 7pm Juan Miguel
- 9pm Orquesta Latino Caribeña Simón Bolívar, invitado Joseph Amado
- 11pm Diveana
Tarima Alternativa (final calle Ávila con calle Miranda)
- 4pm Joan Paduany
- 5:45 pm Maleh
- 7pm El Otro Polo
- 8:30pm Raymond Mariño y Sebas Iribarren
- 10pm Cayiao
Micro teatral en NocturneAndo 2025
- (Artesanos Chacao / calle Páez): Sister Hong de Carlos Castillo, dirigido a un público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm, 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm y a las 8:45 pm.
- Restaurante El pulpo Gallego (calle Páez): Los bellos pagan a paralelo de Morris Merente, público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm, 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm y a las 8:45 pm.
- Pinos Bar (calle Páez): Guardería para mujeres, de Jonathan Romero, público de 16 años en adelante, funciones: 6:15 pm a 8:45 pm.
- Tasca Amelino (calle Páez): Mentiras el No Musical, funciones: 6:15 pm, 6:45 pm, 7:15 pm, 7:45 pm, 8:15 pm y a las 8:45 pm.
