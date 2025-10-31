Reportan a seis pescadores desaparecidos: autoridades activan operativo en alta mar

Suscríbete a nuestros canales

En Nueva Esparta, la preocupación apoderadó de una comunidad de pescadores tras confirmarse la desaparición de una embarcación tipo peñero con seis tripulantes a bordo.

El bote, identificado con el nombre de "El Profeta de Dios", no regresó al puerto desde que zarpó a principios de esta semana, desde playa Manzanillo.

De acuerdo con información del Diario Caribazo, las familias de los marineros, activaron una alarma ante la prolongada ausencia, notificando a los cuerpos de seguridad.

¿Qué se sabe sobre los pescadores?

La ruta establecida para la pesca se extendía desde la costa de Antolín hasta las aguas adyacentes al archipiélago de Los Hermanos, en las cercanías de la isla de La Blanquilla.

La interrupción de las comunicaciones y la falta de avistamiento del peñero, han puesto en marcha una intensa búsqueda que busca determinar el paradero exacto de la embarcación y, sobre todo, garantizar la integridad física de sus ocupantes.

Hasta los momentos, cuatro nombres fueron identificados por los familiares:

Alexander David Mata Hernández, de 22 años.

José Alexander Mata Hernández, de 28 años.

Jeremy Nazareth Moya Carreño, de 22 años.

Hermes Ramón Orence Martínez, de 28 años.

Ruta de navegación y última posición conocida

Según los reportes iniciales, el peñero zarpó desde su origen, la población antolinense, con un rumbo definido hacia una zona conocida por ser rica en pesca: el área circundante a Los Hermanos, un conjunto de islas al noreste de la Isla de Margarita, muy próxima a La Blanquilla.

Este extenso espacio marítimo es ahora el epicentro de las operaciones de búsqueda y rescate, concentrando los esfuerzos de las autoridades marítimas.

A pesar de las horas críticas transcurridas, la esperanza de los familiares se mantiene firme. Mientras, las autoridades realizan las acciones correspondientes para que los marinos puedan ser localizados.

Las labores de búsqueda continúan intensificándose en las zonas.

