La Ruta Live de la Rumba inicia hoy 31 de octubre en Caracas: entrada gratuita

Este 31 de octubre, inicia La Ruta Live de la Rumba, conciertos organizados por la Alcaldía de Caracas que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales.

El primero de los dos conciertos será este viernes en el Estadio Chato Candela del 23 de Enero, Caracas. Desde las 7:00 p.m. se estarán presentando cantantes como Álex D' Castro, Juan Miguel, Proyecto A, Los Cadillacs, Omar Acedo, Billos Caracas Boys, entre otros.

Mientras que, mañana sábado 1 de noviembre, La Ruta Live de la Rumba llega a San Agustín. Allí estarán presentándose Álex D' Castro, Eukarys, Corazón Salsero y el Grupo Madera, entre otros.

La entrada para estos conciertos son gratuitas.

