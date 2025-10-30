Reactivan tres abastos PDVAL en Caracas: tome nota de las parroquias donde se ubican

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), ha reactivado estratégicamente tres abastos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) en el Distrito Capital.

Esta acción forma parte de un plan ambicioso destinado a fortalecer la red de distribución de alimentos y garantizar el acceso a productos a precios justos y accesibles.

Ubicación

Los establecimientos reactivados están ubicados en tres parroquias centrales de Caracas, permitiendo a los habitantes de las comunidades y zonas adyacentes acceder a productos de calidad.

Catedral.

San Agustín

Candelaria

Los establecimientos garantizan a los habitantes el acceso a productos a "precios accesibles y sostenibles".

VTV

Plan nacional de reactivación de la red alimentaria

La reactivación de estos tres puntos en Caracas forma parte de un plan nacional más amplio, articulado también con Mercado de Alimentos (Mercal), enfocado en la recuperación de la infraestructura de distribución:

El plan contempla la reactivación de un total de 88 establecimientos para el presente año.

El proyecto busca alcanzar un total de 416 establecimientos reactivados para el año 2026, fortaleciendo la red pública de alimentación en todo el territorio nacional.

