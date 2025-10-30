Presentan voces de resistencia: arte emergente y perspectiva de mujer

Suscríbete a nuestros canales

Con apenas 28 años, Camila Alejandra Bellorín Tanasi se ha consolidado como una joven y talentosa fotógrafa venezolana que combina técnica, sensibilidad social y compromiso en su trabajo artístico.

Desde Maracay, su formación en el Centro Nacional de Fotografía (CENAF) y en talleres digitales ha nutrido su mirada contemporánea, permitiéndole desarrollar un perfil que refleja su pasión por la imagen y la transformación social.

En la actual edición de la VI Bienal del Sur, evento de arte internacional que se celebra en el Museo de Bellas Artes, Camila presenta su proyecto innovador La Caja de Pandora, una intervención performática y fotográfica que busca visibilizar las experiencias y derechos de las mujeres en un acto de resistencia y empoderamiento.

Participando activamente en los espacios de la exposición, sus obras combinan narrativas visuales con acciones que dialogan directamente con el público, generando reflexiones sobre la diversidad, la identidad y el impacto social del arte.

Su obra ha sido destacada como una manifestación limpia, auténtica y comprometida, capaz de dialogar con los grandes temas de nuestro tiempo. La obra de Camila no solo invita a la reflexión, sino que también moviliza la participación activa, transformando el espacio cultural en un escenario de resistencia y reconocimiento de la realidad femenina.

Su presencia en la Bienal ejemplifica cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para la resistencia y la reivindicación social, en el contexto actual, se destaca su capacidad para conectar su obra con las luchas sociales y políticas de la mujer venezolana.

Camila Bellorín Tanasi, ha sido reconocida en varios concursos, finalista en 2017 en el Concurso de Fotografía del Día Internacional de la Mujer, organizado por la Embajada de los Estados Unidos, y en 2018 ganando la categoría Flora en el concurso “Venezuela en 12 Imágenes” de Kaiman Art.

En 2019 presentó su exposición individual “El Ojo de la Otra Economía”, participó en el bodypaint dirigido por el artista Miguel Dupuy y en la muestra “4 artistas inmersos en su lenguaje: El espíritu de color” de la Galería de Arte de Maracay.

También destacó en el 1er Encuentro de Jóvenes Artistas, en los espacios de La Caja del Centro Cultural Chacao, y próximamente participará en el Salón de Arte Emergente que se realizará en el Museo de Bellas Artes.

Como estudiante de Comunicación Social, mira hacia el futuro con la certeza de que su trabajo puede contribuir a un cambio social profundo. La exposición, que permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2026, invita a los visitantes a conocer de cerca su obra y su visión artística, que combina técnica, sensibilidad y compromiso social en un solo movimiento.

