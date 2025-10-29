"Los Muertos Corren": cierran vías principales este 29 de octubre y estas son las rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este 29 de octubre, la "Carrera Los muertos corren II edición" tomará algunas vías principales en el municipio Baruta del estado Miranda.

Por lo que es necesario que los conductores planifiquen traslados y tomen previsiones para las próximas horas.

La carrera "Los Muertos Corren" cierra vías principales

La carrera Los Muertos Corren – II Edición cerrará algunas vías temporalmente y de manera parcial para garantizar la seguridad de los corredores.

La actividad está prevista desde las 7:00 de la noche.

De igual modo, se supo que las calles cerradas serán las siguientes:



• Av. Principal de Las Mercedes (desde Las Mercedes hasta Colinas de Bello Monte)

• Av. Río de Janeiro (desde Caurimare hasta Las Mercedes)

• Av. Miguel Ángel (Colinas de Bello Monte)

¿Cuáles son las vías alternas?

Para evitar la Av. Río de Janeiro y la Av. Principal de Las Mercedes (entre Caurimare y Colinas de Bello Monte): La opción principal es la Autopista Francisco Fajardo / Gran Cacique Guaicaipuro.

Para movimientos locales en Baruta (hacia Santa Fe o El Cafetal): Se debe considerar la Avenida Principal de El Cafetal y la Carretera Vieja de Baruta.

Para ingresar o salir de Colinas de Bello Monte (evitando la Av. Miguel Ángel): Las calles transversales internas de Colinas de Bello Monte.

