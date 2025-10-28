¡Se acaba el caos vial! El Hatillo estrena parada segura del Metrobús: detalles del traslado estratégico

Suscríbete a nuestros canales

A través de la Dirección de Vialidad y Transporte de la alcaldía de El Hatillo se inauguró una parada segura y acorde con los cánones de transporte del sistema Metrobús.

La misma está ubicada en el nuevo terminal de El Hatillo, con el fin de conectar, para mayor comodidad, las rutas de acceso al municipio, refiere una NDP.

El Hatillo estrena parada segura del Metrobús

En ese contexto, el alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, explicó que la parada del servicio de transporte superficial que estaba ubicada en la avenida El Progreso, fue trasladada al nuevo terminal.

Precisó que la medida busca minimizar el congestionamiento vial, dando calidad de servicio a los hatillanos y las personas que visitan el municipio.

“Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de los más de 38 mil pasajeros que se movilizan desde el municipio hacia los distintos puntos de la ciudad”, dijo Melena.

El servicio del Metrobús cumplirá el mismo recorrido y horario estipulado por la empresa para las rutas como El Silencio, Chacaíto, Plaza Las Américas y Las Minas, rutas más utilizadas. También se mantendrá el mismo horario para el traslado interno.

Melena invitó a los hatillanos a utilizar esta nueva parada, que se convierte en un punto de conexión terrestre vital y seguro.

“Al terminal de El Hatillo llegan las líneas de transporte público que trasladan a pasajeros de las zonas más recónditas del municipio. Por ello, contar con una parada de Metrobús en el mismo se convierte en un beneficio”, expresó Melena.

