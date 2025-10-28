Celebración del Nocturneando en Chacao el 1 de noviembre: artistas confirmados

Suscríbete a nuestros canales

Este 27 de octubre, la Alcaldía de Chacao anunció la novena edición de su tradicional “Nocturneando”, encuentro cultural más grande de este municipio que se realiza cada año.

El evento que tendrá lugar el próximo sábado 1 de noviembre, en el Casco de Chacao, contará con múltiples tarimas, arte, atracciones y más de 200 artistas invitados.

Según lo informado por el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, más de 700 funcionarios estarán desplegados en la novena edición de Nocturneando. "Desde las 4:00 PM y hasta la medianoche, las calles de Chacao se llenarán de música, arte, baile y alegría, en un encuentro inolvidable de cultura, gastronomía y seguridad. Es un evento que es cero costo para el municipio. Contamos con los mejores patrocinantes", agregó.

Artistas nacionales invitados

Más de 200 artistas nacionales estarán presente en esta edición, entre los que destacan: Diveana, Juan Miguel, Joseph Amado, Rummy Olivo, Tambor Urbano, Criollo House, Trabuco Contrapunto, Poker, entre otros.

