Ponen orden a los motorizados en Chacao: conoce las nuevas normas para estacionar

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Chacao, en el estado Miranda, estableció nuevas normativas para el estacionamiento de motos en el casco central del municipio.

De acuerdo con información difundida por el alcalde Gustavo Duque, estas medidas forman parte un plan piloto con el buscan ester orden en la zona.

“Estamos trabajando por un municipio más ordenado. Por eso hemos establecido nuevas normativas para el estacionamiento de motos en el Casco de Chacao”, indicó.

Entres las normativas para motorizados están:

Los conductores tendrán calles y puestos oficiales dónde estacionar, los cuáles podrás conocer aquí

La medida será aplicada de lunes a domingo de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

El incumplimiento de estas normas acarreará la aplicación de las sanciones establecidas en la ordenanza municipal.